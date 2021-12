Šéf WHO vyzýva pre šírenie variantu omikron na rušenie stretnutí počas sviatkov

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus odporučil ľuďom, aby zrušili stretnutia počas sviatkov, keďže variant koronavírusu omikron sa naďalej šíri. Na tlačovej konferencii v Ženeve vyhlásil, že „zrušené podujatie je lepšie ako zrušený život“. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.

„Všetci sme z pandémie unavení. Všetci chceme tráviť čas s priateľmi a rodinou. Všetci sa chceme vrátiť do normálnej situácie. Najrýchlejšou cestou, ako to dosiahnuť, pre všetkých nás, lídrov aj jednotlivcov, je robiť ťažké rozhodnutia, ktoré musíme urobiť, aby sme chránili seba a iných,“ konštatoval šéf WHO. „V niektorých prípadoch to bude znamenať zrušenie alebo odloženie podujatí,“ pokračoval Tedros. „Je lepšie rušiť teraz a oslavovať neskôr, ako oslavovať teraz a smútiť neskôr,“ dodal.

Údaje naznačujú, že komunitné šírenie variantu koronavírusu omikron sa zdvojnásobuje za 1,5 až 3 dni. Hlavná vedkyňa WHO Soumya Swaminathanová zároveň upozornila, že je príliš skoro robiť závery, že priebeh ochorenia po nákaze variantom omikron je miernejší.