Šeliga ministrom? Je jedným z posledných, komu by to ponúkli. Kolíková sa podľa neho bojí Kollára

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga sa považuje za jedného z posledných ľudí, ktorým by bol ponúknutý zo strany vládnej koalície ministerský post. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Šeliga tak reagoval na kuloárne informácie o tom, že by mohol byť jedným z kandidátov na post ministra spravodlivosti, ak by sa koaliční partneri dohodli, že post ministra spravodlivosti po odchode Márie Kolíkovej do strany Sloboda a Solidarita ponechajú strane Za ľudí.

Spravodlivosť a vnútro v prvej línii

Šeliga uviedol, že má z Márie Kolíkovej pocit, ako by sa bála predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina), a preto radšej nevystupuje v súvislosti so situáciu v bezpečnostných zložkách.

„Trochu sa mi zdá, že sa bojí Borisa Kollára, tak radšej nevystupuje v tejto situácii a nezapája sa. Ale ja by som bol rád, keby sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapájalo a prišli s návrhmi,“ povedal Šeliga.

Komisia pre obnovenie dôvery v právny štát, má podľa Šeligu iba podpornú funkciu. Očakáva preto, že práve Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo vnútra SR budú v prvej línii pri stabilizácii súčasnej situácie v bezpečnostných zložkách.

Hlas navrhne vysloviť nedôveru

Ako sa vyriešia aktuálne nezhody v koalícii, pri ktorých hrozí odchod hnutia Sme rodina z koalície, chce Šeliga ponechať na rokovania koaličných lídrov.

Podpredseda Hlasu-SD Richard Raši uviedol, že strana podá do NR SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Pri aktuálnych nezhodách podľa neho nie je možné, aby vláda dokázala aktuálne problémy riešiť dostatočne efektívne a sústredene.