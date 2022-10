Poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) poslal Roberta Fica „do čerta“ s jeho ponukou na dohodu medzi koalíciou a opozíciou, ktorá má smerovať k predčasným voľbám.

„Pán predseda Fico, pri všetkej úcte, choďte do čerta s vašou ponukou. My sa dohodneme so SaS a verím, že žiadne predčasné voľby nebudú,“ vyhlásil Šeliga v krátkom videu na sociálnej sieti.