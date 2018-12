Seniorov počas Vianoc sužuje aj osamelosť. Zmeniť to môže zariadenie Vitalis

BRATISLAVA 20. decembra 2018 (WBN/PR) – Vianoce sú už predo dvermi. Počas vianočných sviatkov sa opäť stretneme so svojimi najbližšími a spolu prežijeme čaro tohto zimného sviatku. Nie každý má šťastie, že môže stráviť sviatky s najbližšou rodinou. Niektorí seniori strávia Vianoce osamote. Počas vianočných sviatkoch sa ich pocit osamelosti ešte viac prehĺbi. Populácia rýchlo starne a čoraz viac ľudí sa stretáva s Achillovou pätou samosprávy, ktorou je starostlivosť o seniorov. Zohnať miesto pre seniora v domove dôchodcov je v súčasnosti v Bratislave ohromný problém. Domovy praskajú vo švíkoch a ľudia čakajú v poradovníkoch aj niekoľko mesiacov.

Ak však mesto a mestské časti nemajú kapacity a schopnosti túto pálčivú tému riešiť, mali by prijať nastavenú ruku od súkromného sektora. Mohli by tak ruka v ruke so súkromníkmi poskytnúť optimálne riešenia v prospech dôchodcov.

Príkladom spolupráce môže byť zariadenie pre dôchodcov Vitalis, ktoré má šancu prísť do Bratislavy po prvýkrát s konceptom nezávislého bývania pre seniorov. V komplexnej starostlivosti o seniorov má ambíciu stať sa príkladom pre celé Slovensko.

Moderné zariadenie pre seniorov Vitalis, ktoré by malo vzniknúť v hlavnom meste, prináša novú úroveň života pre staršiu generáciu. Koncept nezávislého bývania plne pokrýva potreby seniorov a zároveň im poskytuje priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Tento koncept nie je nový a ukázal sa veľmi efektívny v mnohých krajinách vo svete.

Vyškolený personál s profesionálnym prístupom bude jedným z hlavných pilierov tohto projektu. Dôkazom toho je Dr. Pnina Keren, ktorá má byť zárukou vysokej úrovne a odbornej kvality personálu v tomto zariadení. Pani Keren pracuje už vyše 30 rokov v sfére starostlivosti o seniorov a svoje bohaté skúsenosti zo zahraničia chce aplikovať aj u nás na Slovensku. Ako sama vraví, jej cieľom je, aby „projekt Vitalis raz mohol byť v starostlivosti o seniorov pýchou Bratislavy“.

Ambíciou zariadenia Vitalis je, aby seniori mohli bývať v známom a bezpečnom prostredí, kde by mali zabezpečenú nepretržitú zdravotnú starostlivosť. Dobre vybavená klinika, fyzioterapia a časť určená na hospitalizáciu bude v takomto zariadení samozrejmosťou. Unikátnosť tohto zariadenia spočíva v tom, že klienti majú zachovanú vysokú mieru súkromia a nemusia mať starosti s údržbou či upratovaním ubytovacích jednotiek. Okrem toho sa nebudú musieť sťahovať, keď sa ich životná situácia zmení. Môžu bývať v samostatnej ubytovacej jednotke aj so svojím životným partnerom a zároveň využívať akýkoľvek servis zariadenia.

Zariadenie bude disponovať počítačovou miestnosťou, knižnicou či telocvičňou. Seniori budú môcť aktívne tráviť svoj voľný čas.

Snahou zariadenia Vitalis je, aby sa postupne stalo aj komunitným centrom pre seniorov. Všetky verejné priestory totiž budú prístupné aj pre seniorov z mestskej časti, v ktorej sa bude Vitalis nachádzať. Odborníci im môžu poskytnúť zdravotné, právne alebo sociálne poradenstvo. Okrem toho budú mať seniori z okolia otvorené dvere na väčšinu spoločenských či kultúrnych podujatí. Vitalis tak môže pomôcť samospráve zabezpečiť pestrejší život pre seniorov.

Najlepšie bude ukázať nesporné výhody zariadenia Vitalis na modelovej situácii.

Predstavme si manželský pár s rôznym stupňom zdravotnej odkázanosti. Manželka je na tom zdravotne relatívne dobre, ale väčšinu času sa musí starať o svojho manžela, ktorý je dlhodobo chorý a väčšinu času je na lôžku a často musí navštevovať lekára. Ako by to vyzeralo, keby bol manželský pár ubytovaný v zariadení Vitalis? V prvom rade treba spomenúť, že bude o nich plnohodnotne postarané bez toho, aby boli od seba na sklonku života oddelení. Manželovi by bola poskytnutá vzhľadom na jeho zdravotný stav lôžková starostlivosť s permanentným dohľadom prináležiacim jeho stupňu odkázanosti. Na druhej strane jeho manželke by v zariadení odpadli všetky starosti, ktoré sa pri opatere o chorého vyskytnú. Určite bude so mnou každý súhlasiť, že starší človek zvláda starostlivosť o svojho blízkeho horšie ako niekto o generáciu mladší.

Vitalis by zabezpečil kompletnú starostlivosť pre tento manželský pár, všetky potrebné zdravotnícke a opatrovateľské služby, presne podľa ich potrieb. Manželom by bola na mieru poskytnutá opatrovateľská pomoc s prihliadnutím na ich aktuálny zdravotný stav. Tieto služby môžu zahŕňať napríklad aj pomoc pri obliekaní, kúpanie, podávanie stravy, ošetrovanie, ako aj ambulantnú alebo osobnú starostlivosť v prípade potreby. Poskytnutý by bol aj dohľad nad podávaním liekov, na čo seniori občas zabúdajú. Podstatný je aj fakt, že v takomto zariadení nie je nedostatočný počet zdravotného personálu, ako to býva v podobných zariadeniach.

Pozrime sa teraz na ten istý manželský pár za predpokladu, že ostane bývať vo svojom byte. Ak by manželia ostali žiť sami doma, znamenalo by to zo strany manželky nepretržitú starostlivosť o manžela, časté sprevádzanie k lekárovi a v neposlednom rade domáce práce, ktoré by vzhľadom na zdravotný stav manžela ostali na pleciach manželky. Jej život sa točí okolo starostlivosti o manžela a ona sama nemá príležitosť na to, aby si užila jeseň svojho života. Ak teda porovnáme tieto dva scenáre, jednoznačne vychádza, že ak by tento manželský pár využil služby zariadenia Vitalis, ich život by sa vzhľadom na profesionálnu a komplexnú starostlivosť personálu značne zjednodušil a skvalitnil.

Napriek tomu, že na modelovom príklade jasne vidieť, že zariadenie Vitalis by bolo prínosné pre oboch manželov, visí tu aj naďalej otáznik okolo jeho realizácie. Práve spolupráca medzi súkromným investorom a samosprávou môže vyriešiť pálčivý problém v Bratislave, ktorým je nedostatok miest v zariadeniach pre seniorov. Situácia ohľadom kapacity v domovoch dôchodcov v Bratislave je akútna. Už včera bolo neskoro. Preto je najvyšší čas, aby obe strany našli spoločnú reč. Výsledkom takejto spolupráce by bolo, že Bratislava by konečne mala zariadenie pre seniorov novej generácie.

Na záver by som chcel zaželať pekné a pokojné sviatky všetkým seniorom. Nech nezažívajú počas Vianoc pocit samoty, ktorého sa vo svojom veku najviac obávajú.

Tomáš Bakoš, publicista