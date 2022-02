Seredčania by sa v Michalovciach uspokojili aj s bodom, nakoniec však v jarnej ouvertúre získali všetky tri

Piatkovým stretnutím 20. kola medzi Michalovcami a Sereďou sa začala jarná časť najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2021/2022.

V šesťbodovom dueli tímov, ktoré mali po jeseni zhodne 23 bodov, sa napokon z tesného triumfu 1:0 radovali hostia zo Serede a priebežne sa vyšvihli na 6. pozíciu zaručujúcu účasť v nadstavbovej skupine o titul.

Michalovce nestrelili ani jeden gól

Hrdinom duelu bol 21-ročný chorvátsky záložník Roko Jureškin, ktorý bol v 32. min na konci rýchlej kontry. Po zmene strán sa hralo prakticky iba na jednu bránku, no Michalovčania napokon z výraznej prevahy nič nevyťažili.

V nadstavenom čase sa dožadovali pokutového kopu za ruku jedného z brániacich hráčov Serede vo vlastnej šestnástke, ale hlavný arbiter Michal Očenáš po konzultácii s videoasistentom rozhodcu (VAR) penaltu neodpískal.

„Futbal sa hrá na góly, žiaľ, tie sme dnes nestrelili. Máme s tým problém,“ povedal podľa klubového webu tréner domácich Miroslav Nemec. Toho mrzeli nevyužité šance i vynútené striedanie skúseného Igora Žofčáka.

„V druhom polčase sme chceli niečo spraviť s výsledkom. Znovu sme sa dostali do šancí, trafili sme žŕdku. V ďalšom kole ideme do Žiliny, tam musíme zvíťaziť,“ dodal michalovský kouč.

Diváci videli veľmi dobrý futbal

Podľa jeho náprotivka Juraja Jarábka videli diváci veľmi dobrý futbal. Tréner Serede očakával náročný súboj, čo sa aj potvrdilo.

„Michalovce mali výborný vstup do zápasu, mali šance a v tomto trende pokračovali celý zápas. Musím ich za to pochváliť, nás podržal brankár Chudý. Z brejkových situácií sme jednu využili. V druhom polčase sme sa nechceli bezhlavo vrhať do protiútokov. V závere pri nás stálo aj šťastie. Sme spokojní s tromi bodmi. Pred zápasom by sme brali aj bod, takto máme tri,“ tešil sa po stretnutí spokojný Jarábek.