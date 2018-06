Serena „ukradla“ Cibulkovej miesto nasadenej hráčky na Wimbledone

LONDÝN 27. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková nebude figurovať medzi nasadenými hráčkami v „pavúku“ dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (2. – 15. júla).

Z nasadenej tridsaťdvojky ju vytlačila Serena Williamsová, ktorá figuruje ako 25. nasadená, hoci vo svetovom rebríčku jej patrí až 183. priečka.

Organizátori turnaja zvyčajne určujú nasadenie podľa rebríčka WTA, tento rok sa však rozhodli uplatniť výnimku, ktorá im umožňuje zmeniť zoznam nasadených hráčok z dôvodu udržania balansu pri žrebe.

Na toto rozhodnutie doplatila práve slovenská tenistka, keďže jej momentálne patrí 32. priečka v rebríčku WTA. Nezmestila sa tak medzi nasadené hráčky.

Cibulková nesúhlasí s názorom Sereny

Tridsaťšesťročná legenda ženského tenisu Serena Williamsová sa vrátila na súťažné kurty po vyše ročnej materskej pauze.

Sedemnásobná wimbledonská šampiónka sa už v tomto roku predstavila aj na Roland Garros v Paríži, kde po solídnom úvode nenastúpila na osemfinále proti Ruske Marii Šarapovovej. Dôvodom bolo zranenie prsného svalu. Mladšia zo sestier Williamsových sa 1. septembra 2017 stala mamou dcérky Alexis Olympie.

Podľa vyjadrení S. Williamsovej by mali mať hráčky vracajúce sa do diania po materských povinnostiach možnosť využívať tzv. chránený ranking. Slovenská tenistka D. Cibulková však nezdieľa jej názor: „Myslím si, že by to nebolo spravodlivé. Svoju pozíciu som si vybojovala a mala by som byť teda medzi nasadenými hráčkami,“ citoval Cibulkovú portál BBC Sport.

Jednotkami Federer a Halepová

Nasadenie hráčok zverejnili organizátori turnaja v stredu predpoludním. Jednotkami sú obhajca mužského titulu Švajčiar Roger Federer a Rumunka Simona Halepová. V prípade Federera platí, že je najvyššie nasadený napriek tomu, že momentálne je svetovou jednotkou Španiel Rafael Nadal.

Ten figuruje v nasadení ako druhý a trojkou je vlaňajší finalista Chorvát Marin Čilič napriek tomu, že vo svetovom rebríčku sa nachádza až za Nemcom Alexandrom Zverevom a Argentínčanom Juanom Martínom Del Potrom na 5. mieste.

Ženské nasadenie na Wimbledon na prvých troch miestach kopíruje rebríček WTA: za Halepovou nasledujú Dánka Caroline Wozniacka a Španielka Garbine Muguruzová-Blancová. Zverejnil to oficiálny web Wimbledonu.