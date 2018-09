Serena Williamsová emocionálne nezvládla finále US Open, rozplakala sa a rozhodcu nazvala sexistom

NEW YORK 9. septembra (WebNoviny.sk) – Generačným súbojom by sa dalo nazvať sobotňajšie finále dvojhry štvrtého a záverečného grandslamu tenisovej sezóny US Open.

Dvadsaťročná devätnástka turnaja Naomi Osaková z Japonska si až nečakane ľahko poradila za 69 minút so sedemnástou nasadenou Serenou Williamsovou – šesťnásobnou víťazkou vo Flushing Meadows – 6:2, 6:4.

V druhom sete stratila nervy

Tridsaťšesťročná Williamsová sa mohla stať najstaršou grandslamovou šampiónkou, a možno aj preto svoju prehru niesla ťažko. Po zápase dokonca odmietla podať ruku empajrovému rozhodcovi a neskôr ho obvinila zo sexizmu.

Skúsená americká tenistka sa dostala prvýkrát do konfliktu s rozhodcom v prvom sete, keď ju upozornil na nepovolený koučing od trénera Patricka Mouratogloua. Druhé upozornenie prišlo v druhom sete. Serena za stavu 3:1 prišla o svoje podanie, v návale zlosti roztrieskala raketu a za trest prišla o fiftín.

Keď sa Osakovej podarilo otočiť priebeh druhého setu na 4:3, Williamsová definitívne stratila nervy, vynadala arbitrovi Carlosovi Ramosovi do zlodejov a prišla o celý gem. „Ste klamár. Už nikdy nebudete rozhodovať moje zápasy. Kedy sa mi plánujete ospravedlniť, povedzte, že vás to mrzí,“ nakričala na portugalského rozhodcu.

Williamsovú premohli emócie a rozplakala sa

Mladšia zo známych tenisových sestier však zašla po zápase ešte ďalej. Rozhodcu otvorene nazvala sexistom a vylúčená nie je ani žaloba. „V mužskom tenise by sa to nikdy nestalo. Už som videla, ako nazvali rozhodcu oveľa horšími výrazmi ako zlodej, a nič sa nestalo. To, že mi odobral gem za to, čo som mu povedala, považujem za sexistické, k mužovi by si to nedovolil. Ničí ma to, ale budem pokračovať v boji za práva žien,“ povedala rozčertená Serena Williamsová.

Hnev zdolanej finalistky takmer zatienil úspech jej súperky. Iba dvadsaťročná devätnásta hráčka rebríčka WTA sa stala prvou Japonkou, ktorá zvíťazila v dvojhre na grandslame. Jej triumf však tiež poznačila vybičovaná atmosféra, premohli ju emócie a pustila sa do plaču.

Serena Williamsová si možno neskôr uvedomila, že jej správanie nebolo hodné jej povesti a formátu a dodatočne záver okomentovala: „Cítila som sa naozaj zle. Plakala som aj Naomi plakala a pritom zvíťazila.“