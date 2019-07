Seriál Hra o tróny ovládol nominácie na ceny Primetime Emmy, v histórii ide o rekordný počet

Zoznamu kandidátov 71. ročníka udeľovania televíznych cien Primetime Emmy dominuje seriál Hra o tróny (2011 – 2019), ktorý má celkovo 32 nominácií.

Je to rekordný počet nominácií, ktorý kedy nejaký projekt získal v rámci jedného ročníka.

Nominácie pre úspešný Černobyľ

S dvadsiatimi nomináciami skončila komediálna séria The Marvelous Mrs. Maisel (2017). O jednu menej má historická miniséria Černobyľ (2019), 18 si na konto pripísala komediálna šou Saturday Night Live (1975), so 17 nomináciami sa o ceny uchádzajú projekty Barry (2018) a Fosse/Verdon (2019). Šestnásť nominácií si vyslúžila séria When They See Us.

Nominácie v kategórii Najlepší dramatický seriál získali spomínaná Hra o tróny, Volajte Saulovi (2015), Bodyguard (2018), Na muške (2018), Ozark (2017), Pose (2018), Boj o moc (2018) a This Is Us (2016). O trofej pre herca v hlavnej úlohe dramatického seriálu zabojujú Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Kit Harington (Hra o tróny), Bob Odenkirk (Volajte Saulovi), Billy Porter (Pose) a Milo Ventimiglia (This Is Us). V ženskej kategórii sa zase o cenu uchádzajú Emilia Clarke (Hra o tróny), Jodie Comer (Na muške), Viola Davis (Vražedné práva), Laura Linney (Ozark), Mandy Moore (This Is Us), Sandra Oh (Na muške) a Robin Wright (Dom z kariet).

Mená moderátorov nie sú známe

Na Najlepší komediálny seriál nominovali projekty Barry, The Marvelous Mrs. Maisel, Potvora (2016), The Good Place (2016), Russian Doll (2019), Schitt’s Creek (2015) a Viceprezident(ka) (2012). V kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu získali nominácie Anthony Anderson (Black-ish), Don Cheadle (Čierny pondelok), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Bill Hader (Barry) a Eugene Levy (Schitt’s Creek).

V ženskej kategórii figurujú Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Julia Louis-Dreyfus (Viceprezident(ka)), Natasha Lyonne (Russian Doll), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) a Phoebe Waller-Bridge (Potvora).

Udeľovanie cien sa uskutoční 22. septembra v losangeleskom Microsoft Theater. Mená moderátorov slávnostného večera zatiaľ nie sú známe.