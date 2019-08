Šesťmetrový plot medzi Ceutou a Marokom sa pokúšala prekonať asi stovka migrantov

Asi stovka migrantov zo subsaharskej Afriky prekonala plot, ktorý oddeľuje španielsku enklávu Ceuta od Maroka. Informovali o tom miestne úrady.

Viacero migrantov sa pokúšalo prekonať zábrany na vlnolame, kde 8,2 kilometra dlhý dvojitý plot zasahuje do mora. Časť z nich sa na šesťmetrovom plote udržala aj po tom, ako na miesto dorazili príslušníci Civilnej gardy, ktorí im v tom mali zabrániť. Piatich členov Civilnej gardy odviezli s ľahkými zraneniami do miestnej nemocnice.

Bol to prvý pokus o prekročenie oplotenia do Ceuty po viac ako roku. V júli sa asi 200 ľudí pokúsilo dostať do druhej španielskej severoafrickej enklávy Melilla.