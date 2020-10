Ševčenko kritizuje projekt európskej Premier League, spôsobil by úpadok futbalu

Legendárny ukrajinský futbalový útočník a v súčasnosti tréner tamojšej reprezentácie Andrij Ševčenko si myslí, že v minulosti niekoľkokrát spomenutý projekt európskej Premier League, ktorá by zahŕňala najlepšie kluby „starého kontinentu“, by spôsobil úpadok futbalu vo väčšine krajín Európy.

Taká súťaž by zabila futbal

V ostatnom čase sa táto myšlienka skloňuje v súvislosti s elitnými európskymi klubmi, čo odsúdil aj niekdajší hráč Realu Madrid či Interu Miláno Luís Figo, keď povedal, že „futbal by už nikdy nebol ako predtým“. Podobný názor má aj Ševčenko.

„Táto súťaž by zabila futbal a všetci sme si toho vedomí. Štáty ako Ukrajina by zasiahol tvrdý úder. A to všetko iba pre finančné zisky európskej elity. Musíme sa viac ako kedykoľvek predtým sústrediť na rozvoj futbalu pre všetkých, nie na prosperitu bohatej menšiny,“ napísal 44-ročný Ševčenko na sociálnych sieťach.

Ako uvádza srbský web Mozzart Sport, jedným z hlavných zástancov európskej Premier League je prezident Realu Madrid Florentino Pérez spoločne so španielskou investičnou spoločnosťou Key Capital Partners.

UEFA s nápadom nesúhlasí

Ich zámerom je údajne spustenie súťaže už v roku 2022 a v prípade, ak by sa to podarilo, jej celkový rozpočet by predstavoval viac ako päť miliárd eur.

Európska Premier League by počítala s účasťou futbalovej „smotánky“ – Realu Madrid, FC Barcelona, manchesterských klubov United a City, FC Chelsea, Tottenhamu Hotspur, Arsenalu Londýn, Paríža St. Germain, Bayernu Mníchov, Borussie Dortmund, Juventusu Turín či Interu Miláno.

Súťaž by mala byť organizačne podobná basketbalovej Eurolige. Ideu údajne podporuje Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), zatiaľ čo Európska futbalová únia (UEFA) je proti a chce zachovať súčasný formát kontinentálnych súťaží.