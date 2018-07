Severná Kórea by sa mala vzdať jadrového programu, podľa USA chcú zatajiť skutočný počet zbraní

WASHINGTON 2. júla (WebNoviny.sk) – Na základe plánu Spojených štátov by sa mala Severná Kórea vzdať svojho jadrového zbrojného a raketového programu do jedného roka. V nedeľu to povedal poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton.

Podľa jeho slov bude o tomto pláne so Severnou Kóreou v blízkej budúcnosti rokovať americký minister zahraničia Mike Pompeo. Bolton podotkol, že je v záujme Pchjongjangu, aby spolupracoval a rýchlo sa tak zbavil sankcií a otvoril tiež dvere prílevu pomoci z Južnej Kórey či Japonska.

Zistenia amerických tajných služieb však naznačujú, že autoritárska Kórea sa neplánuje úplne vzdať svojho jadrového arzenálu. Informoval o tom v sobotu denník The Washington Post s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov služieb.

Dôkazy získané po summite uskutočnenom 12. júna v Singapure údajne naznačujú, že krajina chce zatajiť skutočný počet jadrových raketových hlavíc i existenciu niektorých zariadení na výrobu jadrového materiálu na výrobu bômb. Bolton tieto informácie odmietol komentovať.