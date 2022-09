Sex, drogy a rock and roll! Šťavnatý príbeh Utajená

Jedenásty román Lucie Saskovej Utajená .

Úžasná obálka a príbeh, ktorý vás vtiahne do víru rockovej hudby, koncertov a slávy. No zároveň vám ukáže odvrátenú stranu ilúzie, ktorú tento svet vytvára. Veď ako vraví Leo, „miluje ťa celý svet, ale keď ti je najhoršie, si sám ako prst.“

Hlavná hrdinka – ktorej meno nespoznáme, ako sme si už u Lucie zvykli J – má prekladateľskú firmičku a je jej dobre. Teda pracovne…pretože v osobnom živote si vytrpela viac než dosť. Má jazvy na tvári a srdce rozbité na milión kúskov. Aj preto sa tak trochu skrýva, vyhýba sa akejkoľvek publicite a snaží sa nebyť na radare.

Svojej kamoške Nine z agentúry, ktorá organizuje rôzne akcie, prisľúbi pomoc. Vypadol im človek a vo Viedni potrebujú ubytovať, postarať sa o populárnu fínsku skupinu Long Story. Hoci ich naša hrdinka vôbec nepozná, nenechá priateľku v štichu a ide do Viedne. Spoznáva členov kapely, ich manažéra, ale najmä lídra Lea… Upútal ju, zaujal a ako sa neskôr ukáže, aj ona mu padla hneď do oka.

„Naše prvé stretnutie bolo zvláštne, myslel som si, že sa už nikdy neuvidíme. Na koncertoch sa premelie veľa tvárí, postupom času sa zlievajú do jednej. Iba výnimočne niektorá vystúpi z davu. Ona z neho vystúpila hneď, ako som ju prvýkrát zbadal na recepcii, a svojím správaním potvrdila, že nie je jedna z mnohých.“

Čoskoro jej obráti zaužívané stereotypy hore nohami, vtiahne ju do víru svojho sveta plného pozlátka, slávy, fanúšičiek…a rodí sa medzi nimi vzťah. No ona sa snaží skrývať svoju minulosť…a netuší, že aj Leo má isté problémy, ktoré však časom vyplávajú na povrch.

Ich svety sa neustále rozdeľujú a spájajú, stretávajú sa znovu rozchádzajú. Zažívajú vzostupy a pády, čelia intrigám, pochybnostiam, špine zo sociálnych médií…

Ako dlho dokážu tajiť svoj vzťah? Ako dlho dokáže byť ona UTAJENÁ a on balansovať na hranici dvoch rozdielnych svetov?

Pozrite si, čo o svojej knihe hovorí Lucia Sasková:

Utajená je absolútna oddychovka, do ktorej naskočíte hneď na prvých stranách. Spoznáte hlavnú hrdinku, cestujete s ňou do Viedne, kde mala pripraviť príchod akejsi slávnej skupiny, ktorú ona ani nepoznala…a zrazu ste v tom až po uši.

Lucia Sasková napísala vynikajúci, dynamický príbeh, ktorý vás prevezie ako na horskej dráhe: raz idete hore, tešíte sa, fandíte ich vzťahu…a potom sa rútite strmhlav dolu a máte pocit, že sa to nemôže skončiť dobre. Že vrazíte do betónu a všetko sa skončí. Musí. Veď ako vraví – „kto vám dnes dopraje kúsok šťastia? Prajnosť je prežitok, ľudia sa tešia skôr z vášho nešťastia.“

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Zuzana Jurigová Kapráliková:

Milan Buno, knižný publicista

