Petra Vlhová získala dva malé glóbusy, sezónu ukončili pre hrozbu šírenia koronavírusu

aktualizované 11. marca 20:24

Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zrušila pre hrozbu šírenia koronavírusu tohtotýždňové podujatie Svetového pohára zjazdárok vo švédskom Aare, na ktorom mala vyvrcholiť aktuálna sezóna súťažami v paralelnom slalome, obrovskom slalome a slalome.

Organizátori pretekov dospeli k radikálnemu verdiktu po preštudovaní nových odporučaní Švédskeho úradu verejného zdravotníctva.

Zdravie je prvoradé

Veľký glóbus pre víťazku celkového hodnotenia SP získala Talianka Federica Brignoneová, Slovenka Petra Vlhová by si mala prevziať dva malé glóbusy za triumfy v slalome a paralelnom slalome.

„Zdravie športovcov, všetkých účastníkov podujatia aj celej verejnosti je prioritou FIS a všetkých zainteresovaných strán. Preteky v Aare nebudú v kalendári nahradené. Sezóna 2019/20 sa pre ženy skončila,“ uvádza sa na oficiálnom webe FIS.

Pôvodný harmonogram záveru ročníka sa poriadne preriedil a zjazdárky absolvovali posledné preteky ešte v závere februára v talianskom La Thuile.

V prvý marcový deň v tomto stredisku zrušili alpskú kombináciu, následne sa neodjazdili technické disciplíny v nemeckom Ofterschwangu pre nedostatok snehu a podujatia vo švédskom Aare a talianskej Cortine d’Ampezzo zrušili pre hrozbu koronavírusu.

Shiffrinová druhá

Brignoneová nazbierala v celkovom hodnotení SP 1378 bodov a premiérovo v kariére získala veľký glóbus. Rovnako najlepšia bola aj v poradí obrovského slalomu a alpskej kombinácie. V slalome a paralelných disciplínach triumfovala Vlhová, Švajčiarka Corinne Suterová bola najúspešnejšia v zjazde a super G.

Na druhom mieste v celkovom hodnotení sa ocitla Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá po smrti otca vynechala podstatnú časť pretekov. Vlhová obsadila tretiu pozíciu so súčtom 1189 bodov.

„Som šťastný zo zisku glóbusu, ale chcel som súťažiť až do konca sezóny. Pred začiatkom ročníka sme mali za cieľ získať aspoň jeden malý glóbus, ale v celkovom hodnotení sme stratili veľa bodov, ktoré nám chýbali na to, aby dosiahli celkový triumf. Vieme aj o problémoch, ktoré mala Mikaela Shiffrinová. Bola to bláznivá sezóna,“ zhodnotil pre RTVS taliansky tréner slovenskej lyžiarky Livio Magoni.