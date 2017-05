Shakira po troch rokoch vydá nový album, bude sa volať El Dorado

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) – Kolumbijská speváčka Shakira zverejnila názov i dátum vydania nového albumu. “Som šťastná že môžem ohlásiť môj nový album El Dorado, ktorý vyjde 26. mája!” napísala 40-ročná speváčka vo štvrtok v príspevku na službe Instagram a pripojila fotografiu obalu svojho jedenásteho štúdiového albumu.

Deň predtým tiež prostredníctvom Instagramu zverejnila aj krátku ukážku z nakrúcania videoklipu k piesni Me Enamoré, ktorú predstavila 7. apríla.

Shakira, celým menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, odštartovala kariéru v roku 1991 nahrávkou Magia, ktorú však, takisto ako aj druhý počin Peligro (1993), pre komerčný neúspech v súčasnosti považujú iba za promoalbum. Jej oficiálnym debutom sa tak stal až album Pies Descalzos (1996), po ktorom nasledovali postupne štúdiovky Dónde Están los Ladrones? (1998), Laundry Service (2001), Fijación Oral Vol. 1 (2005), Oral Fixation Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), Sale el Sol (2010) a Shakira (2014).

Na konte má aj niekoľko živých nahrávok a hity ako Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes alebo Waka Waka (This Time for Africa) (feat. Freshlyground).

Informácie pochádzajú z webstránky www.etononline.com a archívu agentúry SITA.