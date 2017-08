Shapovalov pripomenul Tsongovi prehru s Kližanom, na US Open sa mu splnil sen

NEW YORK 31. augusta (WebNoviny.sk) – Mladý kanadský tenista Denis Shapovalov už vie ako chutí nočná tenisová seansa na US Open a bude v nej pokračovať.

V záverečnom stredajšom súboji 2. kola mužskej dvojhry pod reflektormi na ústrednom Štadióne Arthura Ashea zdolal osmičku turnajového „pavúka“ Francúza Joa-Wilfrieda Tsongu 6:4, 6:4, 7:6 (3). Pripomenul mu rok 2012, keď Tsonga v rovnakej fáze turnaja tiež ako veľký favorit podľahol Slovákovi Martinovi Kližanovi /4:6, 6:1, 1:6, 3:6/.

Sú to jediné dve skoršie ako osemfinálové prehry Tsongu na US Open od roku 2009. Celkovo trikrát bol 32-ročný Francúz s konžskými predkami v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center vo štvrťfinále (2011, 2015, 2016).

Zaváhanie v treťom sete

Kvalifikant Shapovalov má iba 18 rokov, no súboj generácií s Tsongom zvládol znamenite. Bol presvedčivý, efektívny a v dôležitých okamihoch hral bez nervov. Jedinýkrát v zápase vážnejšie zaváhal za stavu 5:4 v treťom sete, keď neudržal podanie.

Neskôr v tajbrejku však súperovi nedal šancu na zvrat a za stavu 6:3 premenil prvý mečbal. Bilanciu pravdy, čiže pomer víťazných úderov a nevynútených chýb mal 28:19, kým Tsonga 22:28. Na celkovo získané body to bolo 103:90 pre Shapovalova. Víťaz využil tri z piatich brejkových príležitostí, jeho súper jednu zo štyroch.

Tínedžera hnevali opití fanúšikovia

„Je to splnený sen zahrať si zápas v rámci nočného programu na Arthurovi Asheovi. Zároveň to bola skvelá zábava, aj keď nie je vždy jednoduché hrať tenis pod umelými svetlami. Vzal som si však z nezvyčajných podmienok to pozitívne a zvládol som to,“ skonštatoval Denis Shapovalov, 69. hráč rebríčka ATP.

Po zápase sa kanadský tínedžer jemne posťažoval na nespratných fanúšikov v hľadisku, časť z nich bola podľa jeho slov „pod parou“.

„Všimol som si, že niekoľko z nich to trochu prehnalo s pitím. Viacerí stáli počas výmen a bavili sa so mnou, ako keby sme boli kamaráti. V istom geme za stavu 40:15 som minul bekhend a jeden z nich to nahlas komentoval s povzdychom „Aaaah“. Ja som mu na to odvetil, nech sa neobáva, že to zvládnem,“ vravel Shapovalov v dobrej nálade po stretnutí.

V Tel Avive vyradil Nadala

Šikovný ľaváčik narodený v izraelskom Tel Avive na seba výraznejšie upozornil nedávno v Montreale, kde vyradil favorizovaného Španiela Rafaela Nadala a stal sa najmladším semifinalistom na podujatí série ATP World Tour Masters 1000.

Juniorský šampión Wimbledonu 2016 absolvoval iba v tomto roku premiéru v hlavnej súťaži na podujatí „veľkej štvorky“ medzi dospelými a práve na londýnskej tráve. Neprešiel tam však cez 1. kolo. Súčasné tretie kolo na newyorskom „betóne“ je preto logicky jeho kariérnym maximom z tzv. Majors.

„Nebol som vždy mentálne v takej pohode na kurte ako dnes. Tvrdo som však na tom zapracoval. Samozrejme, pomáhajú mi najmä zápasy, v ktorých mám proti sebe najlepších hráčov na svete. Čím viac takýchto skúseností zažijem, tým to je pre mňa lepšie,“ vysvetlil Shapovalov.

Rozhodcovi nešťastne zlomil kosť

Najbližším súperom kanadského mladíka bude len o štyri roky starší Brit Kyle Edmund. Už majú spoločnú zápasovú skúsenosť z februára tohto roku z Davisovho pohára. Shapovalov sa vtedy v Ottawe prezentoval aj netenisovo, keď odpálil loptičku smerom k empajrovému rozhodcovi tak nešťastne, že mu zlomil kosť pod ľavým okom.

Vyfasoval pokutu 7 000 USD a najmä utŕžil verejnú hanbu. Svoj tím tiež pripravil o možnosť postupu do štvrťfinále DP, lebo rozhodujúci súboj s Edmundom sa skončil jeho diskvalifikáciou a postupom Britov.

„Táto epizóda mi pomohla dozrieť. Ospravedlnil som sa a je to už za mnou. Dnes som už iný hráč aj človek, netreba sa k tomu vracať,“ glosoval Shapovalov.