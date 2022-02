Shiffrinová sa po druhom zlyhaní na olympiáde cíti príšerne, agresívna jazda ju obrala o šancu na druhé zlato

Mikaela Shiffrinová bola adeptkou na olympijské zlato v obrovskom slalome aj slalome, ale oba jej pokusy sa senzačne skončili už po niekoľkých sekundách.

Pošmyknutie v jednej zákrute

Líderka slalomovej histórie prešla len cez štyri bránky prvého kola, ktoré postavil jej tréner Mike Day a predčasne zahodila svoju šancu na druhé olympijské zlato z najtočivejšej disciplíny. To prvé získala ako 18-ročná v Soči 2014, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu skončila bez medaily štvrtá.

„Od začiatku som do toho poriadne tlačila, chcela som lyžovať úplne na doraz. Potom som sa pošmykla v jednej zákrute a vôbec som nečakala, že sa to môže stať. Snažila som sa zo všetkých síl ísť čo najviac agresívne, lebo len tak som mohla byť rýchla,“ komentovala Shiffrinová.

Dve zlyhania za sebou sú rarita

Štatistici ihneď vyrátali, že dve zlyhania za sebou v podobe predčasného konca na trati sú v prípade Shiffrinovej absolútna rarita. V technických disciplínach dvakrát za sebou vypadla predtým naposledy v roku 2011.

Sklamaná favoritka zlyžovala iba k ochranným sieťam a tam si sadla na svah, aby sa ponorila sama do seba. Neskôr ju prišli utešiť členovia amerického tímu, ale 47-násobná víťazka slalomových pretekov vo Svetovom pohári ešte dlhé minúty zotrvávala vo vlastnej meditácii.

Smutná americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová po vypadnutí v prvom kole slalomu na zimnej olympiáde. Peking, 9. február 2022. Foto: SITA/AP.

„Snažila som sa spracovať to, čo sa stalo a popremýšľať nad tým. A možno aj pochopiť, čo som vlastne urobila nesprávne,“ uviedla neskôr v živom vysielaní TV stanice Discovery. „Za 15 rokov, čo súťažím, som sa zase raz potrebovala zamyslieť nad tým ako vlastne lyžujem, nad svojou pretekovou mentalitou,“ dodala pre NBC.

Američanka prežíva príšerné pocity

Shiffrinová sa nevyhla ani odpovedi na jednoduchú otázku, ako sa vlastne cíti.

„Sú to príšerné pocity, ale to je asi úplne normálne, a nezostane to tak navždy. Určite to nie je koniec sveta. Bolo mi už aj horšie, takže taký stred pocitov.“

Americká univerzálka chcela na ZOH 2022 útočiť na medailu v každom individuálnom vystúpení. Dva najviac pravdepodobné pokusy jej nevyšli, ale pred sebou ešte má preteky v super G, zjazde aj alpskej kombinácii.

Sklamaná po slalomovom fiasku potvrdila, že plánuje nastúpiť vo všetkých zostávajúcich pretekoch v Jen-čchingu a najbližšie sa na štart postaví už v piatok 9. 2. v super G.