Šikana a povyšovanie Kičurových ľudí. Šubová sa ostro pustila do šéfa štátnych hmotných rezerv

aktualizované 24. septembra, 13:29

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) Ján Rudolf nezvláda vedenie úradu po odbornej, morálne ani ľudskej stránke. Tvrdí to už bývala podpredsedníčka SŠHR Zuzana Šubová. Podľa nej sú zamestnanci štátnych rezerv šikanovaní a zastrašovaní a ona sama bola zo strany predsedu vystavená ťažkému ponižovaniu.

„Neustále som s ním musela bojovať. Ja som neriešila osobné animozity, ja som chcela pracovať, ale bolo mi v tom bránené,“ tvrdí Šubová. Rudolf údajne obmedzoval jej prístup k informáciám a dokonca zakazoval zamestnancom, aby jej poskytovali údaje potrebné pre jej prácu.

Ďalším problémom mala byť aj personálna politika na úrade. Kým podľa medializovaných informácií bolo snahou nového vedenia očistiť štátne rezervy od tzv. Kičurových ľudí, opak bol podľa Šubovej pravdou.

Na úrade vládne nespokojnosť

„Drží ich tam a povyšuje ich. Je predsa nepochopiteľné, aby tam sedeli ľudia, ktorí kolaborovali s Kičurom,“ myslí si bývalá podpredsedníčka. Na úrade podľa nej vládne nespokojnosť bežných zamestnancov, ktorí očakávali zmenu a ona sama odmieta niesť zodpovednosť za to, čo sa tam aktuálne deje.

Šubovú znepokojila okrem iného súťaž na osobné ochranné pomôcky, v rámci ktorej ju Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že má informácie o vopred dohodnutom víťazovi pri jednej položke. Uvedená spoločnosť napokon zákazku aj naozaj získala a bývalá podpredsedníčka sa preto snažila súťaž za približne 600 tis. eur preveriť.

Požadované informácie však nedostala, a to bola podľa nej „posledná kvapka“. „Je neprípustné, aby nadácia jeden a pol mesiaca dopredu vedela, ktorá firma vyhrá súťaž,“ skonštatovala.

Šubovej úlohou na úrade bol audit zmlúv bývalého vedenia. Jej zistenia viedli k podaniu dvoch trestných oznámení, na ďalšom sa aktuálne pracuje.

Bleskozvody za státisíce eur

Okrem iného sa venovala preverovaniu zmlúv na stavebné práce v rôznych objektoch patriacich pod štátne rezervy. Za ukážkový prípad fungovania úradu po vedením Kajetána Kičuru označila rekonštrukciu 11 bleskozvodov za 900 tis. eur.

Bežná cena takéhoto úkonu je pritom okolo 4 až 5 tis. eur, no na úrade stála okolo 80 tis. eur a v jednom prípade dokonca 150 tis. eur. „Toto je názorná ukážka toho, ako sa tvorili rezervy, ale nie štátne, ale Kičurove a jeho ľudí,“ poukázala Šubová.

Bývalá podpredsedníčka chcela skontrolovať aj ďalšie dve organizácie patriace pod štátne rezervy, a to Poľnonákup Tatry a Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, nebolo jej to však zo strany predsedu umožnené.

„Buď koná úmyselne na niekoho pokyn alebo je nekompetentný,“ vyhlásila Šubová. Spochybnila aj zverejnený odpočet prvých 100 dní pôsobenia Ján Rudolfa na čele úradu, a to najmä úsporu v sume 20 mil. eur. Vyzvala ho, aby uviedol, ako sa k tejto sume dostal a spresnil aj jednotlivé položky. Osobne takúto úsporu považuje za nereálnu.

Reakcia ministerstva hospodárstva

Ministerstvo hospodárstva SR, pod ktoré štátne rezervy spadajú, reagovalo, že minister hospodárstva Richard Sulík si overoval každý podnet pani Šubovej, avšak žiadnu netransparentnosť nenašiel.

„Richarda Sulíka mrzí, keď sa osobné spory, ktorým sa nikto nevyhne, vynášajú na verejnosť. Ján Rudolf priniesol do Správy štátnych hmotných rezerv SR transparentnosť, ktorú táto inštitúcia zúfalo potrebovala. Pani Šubovej prajeme veľa úspechov,“ uviedla v reakcii na vyjadrenia bývalej podpredsedníčky hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.

Vraj si ľudsky nesadli

Vláda odvolala Zuzanu Šubovú z postu podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv na jej vlastnú žiadosť v stredu. Ako po rokovaní kabinetu uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, za jej odchodom sú podľa jeho vedomostí v prvom rade osobné dôvody.

„Sú to osobné spory medzi predsedom a podpredsedníčkou. Občas sa nájdu dvaja ľudia na tomto svete, ktorí narazia na seba ako kosa na kameň, a to sa stalo v tomto prípade,“ priblížil minister. Jeho slová potvrdil aj predseda Ján Rudolf. „Pravda je taká, že sme si nesadli osobne, ľudsky,“ povedal s tým, že sa dôrazne ohradzuje voči tomu, že by nekonal transparentne.

Vedenie SŠHR sa vymenilo v polovici mája. Úrad dovtedy dočasne riadila Lucia Gocníková po tom, ako kabinet pre podozrivé nákupy ochranných pomôcok potrebných pre boj s koronavírusom z tohto postu odvolal Kajetána Kičuru. Ten bol na čele štátnych rezerv osem rokov. Novým predsedom sa stal Ján Rudolf a podpredsedníčkou Zuzana Šubová.