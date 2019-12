Silvestrovský ohňostroj v Bratislave bude stáť tisíce eur, odpália ho z plavidla na Dunaji

Náklady na silvestrovský ohňostroj v Bratislave sú vo výške približne 10-tisíc eur. Ohňostroj odpália ho o polnoci z plavidla na Dunaji po odpočítaní posledných sekúnd starého roka na svetelnej časomiere na nábreží.

Organizovaná oslava

Okrem ohňostroja má byť pred polnočným odpočítavaním posledných sekúnd starého roka aj svetelná a laserová show, ktorá má na rozdiel od minulého roka baviť publikum aj po polnoci do približne pol druhej ráno. Svetelnú inštaláciu a letopočet na dunajskom nábreží – na Námestí L. Štúra spustia o 20:00. Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

„Desaťtisíce Bratislavčanov i návštevníkov prichádzajú do mesta spoločne zdieľať posledné minúty starého roka a pokiaľ nebude pre nich pripravený program, ktorého prirodzeným vyvrcholením je práve ohňostroj, hrozí zvýšené riziko nekontrolovaného používania zábavnej pyrotechniky a divokejšej zábavy v rôznych častiach mesta. Vo výsledku by sa to prejavilo zhoršenou bezpečnostnou situáciou v centre, ktorá v minulosti bola tým rozhodujúcim dôvodom, prečo mesto k organizovaným oslavám, vrátane novoročného ohňostroja, pristúpilo,“ uviedol pre agentúru SITA Peter Bubla.

Dohliadanie polície

Bratislavský magistrát pracuje na organizácii dopravy a bezpečnostných opatrení v spolupráci s dopravnými, bezpečnostnými a záchranárskymi zložkami, aby zabezpečili ochranu verejného poriadku, života a zdravia občanov, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Na verejný poriadok a bezpečnosť v hlavnom meste bude počas Silvestra 2019 a osláv príchodu Nového roka 2020 dohliadať mestská polícia v spolupráci so štátnou políciou, rovnako ako aj v minulom roku.

„Zákaz používania vybraných druhov zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 na území Bratislavy od 1. novembra 2016 upravuje všeobecne záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy. Povolené sú len profesionálne ohňostroje a ‚detská pyrotechnika‘ – kategória F1,“ dodal Bubla.