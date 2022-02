Šima minul len dvakrát a zo Slovákov bol najlepší, víťazom vytrvalostných pretekov je Fillon Maillet

Francúz Quentin Fillon Maillet sa stal víťazom utorkových vytrvalostných pretekov biatlonistov na 20 km na ZOH 2022 v Pekingu.

Dvadsaťdeväťročný francúzsky reprezentant potvrdil pozíciu lídra celkového hodnotenia Svetového pohára v tejto sezóne a zlato získal napriek tomu, že na strelnici minul až dvakrát.

Fillon Maillet sa stal premiérovo v kariére olympijským šampiónom, spod piatich kruhov má na svojom konte už aj striebro, ktoré počas víkendu získal ako člen francúzskej zmiešanej štafety.

Medaily si odnáša aj Bielorus a Nór

Striebro si vybojoval Bielorus Anton Smolski, ktorý síce sklopil všetkých 20 terčov, no bežecky bol v porovnaní s francúzskym súperom výrazne pomalší a v súčte za ním zaostal o 14,8 sekundy, aj keď Fillon Maillet zaznamenal dve trestné minúty. Po poslednej streľbe bol na čele Smolski dve sekundy pred Francúzom, ale nový olympijský šampión v závere potvrdil kvality na bežkách a dosiahol cenné víťazstvo.

Bronz putuje do Nórska zásluhou Johannesa Thingnesa Böa, ktorý rovnako ako Francúz minul na strelnici dvakrát, no celkovo na neho stratil 31,1 sekundy. J. T. Bö v Pekingu obhajoval zlato z tejto súťaže z Pjongčangu 2018, napokon však berie „iba“ bronz.

Šima s najlepšou streľbou v sezóne

Z kvarteta Slovákov sa najviac darilo Michalovi Šimovi, ktorý z 20 pokusov minul na strelnici len dvakrát – raz na druhej ležke a raz na druhej stojke. V konečnom účtovaní za víťazom zaostal o 5:21,6 min, čo mu stačilo na 43. priečku.

„Konečne som zastrieľal, asi najlepšie v celej sezóne. Škoda, že to nevyšlo na lepší výsledok, ale na týchto tratiach to je veľmi náročné. Cítim, že ešte nie som dostatočne aklimatizovaný na tieto čínske podmienky, ale verím, že pred šprintom sa to ešte zlepší,“ povedal Šima do kamery RTVS.

Ďalší Slováci skončili až na chvoste

Zostávajúci traja slovenskí biatlonisti skončili až na chvoste 92-člennej výsledkovej listiny. Tomáš Sklenárik urobil na strelnici päť chýb a s mankom 9:20,7 min ho klasifikovali na 80. priečke.

„Veľmi ma mrzí tých päť chýb na strelnici, ale už tým nič neurobím. Musím to prebrať s trénerom, prečo tam boli. Takéto ťažké preteky som ešte asi nebežal, bolo to veľmi náročné,“ zhodnotil Sklenárik.

Matej Baloga nesklopil štyri terče a obsadil 84. pozíciu (+9:59,7 min) a Šimon Bartko minul až sedemkrát a skončil na 88. stupienku s jedenásťminútovou stratou na víťaza.

Tréner je spokojný a vďačný

Tréner slovenského biatlonového tímu Tomáš Kos bol spokojný so streľbou Michala Šimu.

„Dve netrafené rany je veľmi dobrý strelecký výsledok, mohla to byť možno aj nula, ale sme vďační za to, čo dokázal, škoda, že to nevyšlo do 40. miesta. Trať bola náročná, je to naozaj ťažké udýchať, niekto sa s tým vyrovná lepšie, iný horšie,“ poznamenal Kos pre RTVS.

Biatlonisti budú na ZOH 2022 v akcii opäť v sobotu 12. februára, keď sa uskutočnia rýchlostné preteky na 10 km.