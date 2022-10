Šíritelia nenávistných príspevkov na internete by mali byť riadne postihovaní, tvrdí poslanec Klus

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) by podľa poslanca Martina Klusa (Sloboda a Solidarita) mali byť oveľa aktívnejšie v postihovaní tých, ktorí šíria na internete nenávistné príspevky a klamstvá, čím radikalizujú spoločnosť.

Ako povedal v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl, „ľudia, ktorí takéto niečo šíria, nemôžu, pre pána kráľa, odísť len s pokutou alebo dokonca len s dohovorením, pretože to ich len motivuje k tomu, aby pokračovali ďalej vo svojej činnosti“.

Klus poukázal na to, že práve radikalizácia časti spoločnosti vyústila do teroristického útoku na LGBTI+ komunitu na Zámockej ulici v Bratislave. Štát by mal podľa neho aktívnejšie vyvracať klamstvá a nenávisť na internete.

Nenávistné príspevky

Klus podčiarkol, že si váži slobodu, ale aj tá má určité hranice, pričom nenávistné príspevky by nemali byť štandardom a nemôžu zostať nepovšimnuté.

„Na Slovensku máme časť spoločnosti, ktorá sa výrazne zradikalizovala pod vplyvom konšpiračných alebo propagandistických médií, ktoré úplne otvorene štvú proti určitým skupinám ľudí, a to nie je len LGBTI+ komunita, ale aj ľudia inej farby pleti alebo aj ľudia, ktorí majú iné politické názory,“ uviedol Klus.

Zdesenie až šok

Po útoku na Zámockej ulici, ktorý si vyžiadal dve obete z LGBTI+ komunity, cítil podľa svojich slov zdesenie až šok, že sa takéto niečo mohlo stať v krajine v strede Európy.

Poukázal na to, že útok veľmi silno zarezonoval aj v zahraničí. „Viacerí moji priatelia zo zahraničia mi písali, že čo sa to vlastne u vás deje,“ povedal Klus.

Zároveň vyzval politikov, aby upokojili vášne, pretože mnohí majú podľa neho potrebu sa na tejto téme profilovať, či už negatívne alebo pozitívne, čo len ďalej podporuje radikalizáciu spoločnosti. Klus verí, že na súčasnej schôdzi Národnej rady SR poslanci rozhodnú o tom, že LGBTI+ komunita získa určité práva.