Situácia na španielskej záchrannej lodi Open Arms v talianskych vodách je neúnosná, osud posádky je nejasný

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v nedeľu odkázal španielskej záchrannej lodi, aby opustila talianske vody a odplávala aj s desiatkami migrantov do Španielska.

Salvini vyhlásil, že loď charitatívnej organizácie Proactiva Open Arms kotví neďaleko talianskeho ostrova Lampedusa, len aby „mňa aj Taliansko provokovala„.

Hovorkyňa Open Arms Laura Lanuzová však pre tlačovú agentúru The Associated Press uviedla, že ich loď sa nemôže ďalších šesť dní plaviť do španielskeho prístavu Algeciras z dôvodu „absolútne neudržateľnej“ situácie na palube. Panuje tam „nepokoj, záchvaty násilia a kontrola je stále ťažšia. Nemôžme riskovať ich zdravie a životy,“ vysvetlila.

Loď Open Arms zachránila migrantov pred vyše dvomi týždňami na mori pri Líbyi. Mladiství migranti loď medzičasom so Salviniho súhlasom opustili, osud ďalších vyše sto dospelých však ostáva nejasný.