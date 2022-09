Skandar. Nový hrdina a súboj s krvilačnými jednorožcami!

„Bez jazdcov, teda bez vás, by vaše jednorožce zostali bez puta a divé by boli nebezpečné pre nás všetkých. Ich energiu pretvárame na niečo dobré tak ako po tisíce rokov naši predkovia, pretekaním. Ale musím vás varovať. Jednorožce sú aj po vytvorení puta v podstate krvilačné tvory so sklonmi k násiliu a ničeniu. Sú to prastaré vznešené zvery a aj ako ich predurčení jazdci si musíte získať ich rešpekt.“

Nový fantasy hit. Volá sa Skandar a zlodej jednorožcov a ak ste doteraz vnímali jednorožcov ako láskavé, magické stvorenia, čo kakajú dúhové hovienka, tak zabudnite. Toto sú divoké, krvilačné stvory. Skoro ako zombie, tvory žijúce večne a pomaličky sa rozkladajú, hnijú, zapáchajú…

Veľmi zaujímavý námet a celkovo dobrodružný príbeh o chalanovi, ktorý je vyvolený, má nezvyčajné schopnosti, musí prekonávať prekážky a od začiatku vieme, že to on musí všetkých zachrániť. „Je to prvý diel z novej fantasy série, ktorá sa odohráva v ríši divých jednorožcov, elementálnej mágie a nečakaných hrdinov,“ približuje autorka A. F. Steadman vo videu pre slovenských čitateľov:

Skandar Smith má 13 rokov a odjakživa chcel jazdiť na jednorožcoch. Ocitnúť sa v hŕstke vyvolených, ktorí dostanú šancu stáť pri zrode jednorožca a nadviazať s ním celoživotné puto, by bol preňho splnený sen. Lenže vo chvíli, keď má splnenie svojej túžby na dosah, situácia naberie nebezpečný spád.

Najmocnejšieho jednorožca na Ostrove sa zmocní temný a zvrátený nepriateľ. S blížiacou sa hrozbou Skandar odhalí tajomstvo, ktoré by mohlo zmeniť celý svet.

Skandar a zlodej jednorožcov z vydavateľstva Ikar je young adult fantasy, ktoré má spád, stále sa čosi deje, je to svieži a dobre vytvorený svet jednorožcov. K tomu dejová linka o priateľstve, prekonávaní strachov, vyrovnávaní sa s nejakými nezdarmi a (rodinnými) traumami.

Autorka šikovne prepojila tieto dve línie, Skandar je celkom sympatický hrdina, miestami je to naozaj divoká jazda, vzrušujúca a som presvedčený, že fanúšikov tohto žánru to bude baviť.

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Boris Farkaš:

Milan Buno, knižný publicista

