ŠKODA Vianoce: výbava pre auto na celú zimu s výraznými zľavami

Začal sa adventný čas a Vianoce sú už doslova pred dverami. Prinášame vám preto zaujímavé tipy, ako praktickým darčekom potešiť svojich blízkych. Nástrahy na zimných cestách sa dajú zvládnuť pohodlne a bezpečne, treba sa však na to pripraviť. ŠKODA teraz v rámci Zimnej servisnej kampane ponúka majiteľom vozidiel až do konca roka výhodnejšie ceny autobatérií a stieračov v autorizovaných servisoch a zľavy až do 25 % na sortiment zimného príslušenstva zo ŠKODA E-shopu.

Šikovné a praktické darčeky pod stromčekom tak tento rok môžu mať podobu napríklad strešného nosiča, vaku na lyže alebo reťazí na kolesá, vďaka ktorým bude výlet za snehom či vianočná rodinná návšteva úplne bez starostí.

Do konca roka zľavy na nové autobatérie a stierače

Vieme, že nároky na autobatériu sú v zimnom období zvlášť vysoké a vybitý akumulátor môže už pri niekoľkých stupňoch pod nulou zamrznúť. Dôležitou súčasťou bezpečnej jazdy sú aj často nedocenené stierače. Len vďaka funkčným stieračom bude výhľad vodiča dostatočný. Aj preto sú súčasťou Zimnej servisnej kampane v autorizovaných servisoch ŠKODA výhodné ceny nových batérií a stieračov, ktoré vodičom pomôžu zvládnuť jazdy počas zimy bez zbytočného stresu.

Strešné nosiče či boxy, reťaze aj zimné komplety výhodnejšie až o 25 %

Momentálne je už najvyšší čas prestať odkladať nákup zimnej výbavy aj darčekov pod stromček. ŠKODA E-shop aktuálne prináša zľavy až do 25 % zo sortimentu ŠKODA originálneho príslušenstva. V rámci neho sú k dispozícii aj takí praktickí pomocníci ako strešný nosič či box na batožinu, reťaze na kolesá alebo vak na lyže. Okrem vyššej bezpečnosti počas jazdy si tak počas nadchádzajúcej zimy môže posádka užiť naozaj pohodlnú jazdu s maximálnym komfortom.

Nízke teploty, hmly, sneh, mrznúci dážď a s tým spojené náročné podmienky na cestách dajú zvládnuť pohodlne a hlavne bezpečne. Stačí sa pripraviť dopredu a nezabudnúť predovšetkým na výmenu pneumatík či dokúpenie potrebného vybavenia. Foto: ŠKODA

