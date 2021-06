Skončil 28. Art Film Fest, záujem divákov prekvapil a potešil

Nedeľou skončil päťdňový Medzinárodný filmový festival Art Film Fest 2021. Do Košíc priniesol desiatky svetových filmov, ale aj domácich premiér a hostí, ktorí ich festivalovému publiku osobne uviedli. Napriek ročnej prestávke diváci a diváčky na festival nezabudli, práve naopak. Množstvo vypredaných projekcií dokazuje, že záujem o sledovanie filmov v kine pretrval a nestratil na atraktivite.

V Medzinárodnej súťaži hraných filmov premietol Art Film Fest 9 snímok, spomedzi ktorých trojčlenná porota (Maja Hriešik, Natália Germáni, Tereza Nvotová) ocenila Modrým anjelom pre najlepší film švédsko-holandsko-francúzsku Rozkoš (Pleasure, 2021). Modrého anjela za najlepšiu réžiu získal srbský režisér Ivan Ikić za film Oáza (Oaza, 2020). Najlepší ženský herecký výkon podala švédska herečka Sofia Kappel v spomínanom filme Rozkoš (Pleasure, 2021) a najlepší mužský herecký výkon zase ruský herec Vladimir Onochov, predstaviteľ hlavného hrdinu filmu Ľoška – lovec veľrýb (Kitoboy, 2020). Porota sa rozhodla udeliť aj čestné uznanie. Za kameru filmu Pot (Sweat, 2020) poputuje do rúk poľského kameramana Michała Dymeka. Festival v spolupráci s TV JOJ každoročne vyhlasuje aj Divácku súťaž JOJ Cinema o najlepší dlhometrážny film. Víťaznou snímkou, ktorá získal najviac diváckych hlasov, sa stala komédia Superhit (Un triomphe, 2020), zaradená do nesúťažnej sekcie Panorama.

Foto: Art Film Fest

12 domácich filmov uviedla programová sekcia Slovenská sezóna a každé z jej premietaní sprevádzal úvod s delegáciou tvorcov aj diskusia po skončení filmu. Viaceré z filmov čaká po uvedení na Art Film Feste cesta kinami. Diváci a diváčky sa tak v najbližších týždňoch môžu tešiť na filmy Krajina ve stínu, Muž so zajačími ušami, Na značky!, The Sailor, Biela na bielej, Ubal a zmizni a To ta monarchia.

Na úvodnom ceremoniáli Art Film Festu bolo odovzdané ocenenie Hercova misia českému hercovi Petrovi Nárožnému, ktorého film Útek zo seriálu (Útěk ze seriálu, 1989) v rovnaký deň premietol. Cenu prezidenta festivalu získal in memoriam režisér a kameraman Jaroslav Siakeľ, jeden z tvorcov prvého slovenského celovečerného hraného filmu Jánošík (1921). Snímku festival premietol o deň neskôr na naplnenom nádvorí Katovej bašty, so živým hudobným sprievodom hudobníkov Davida Kollara a Tomáša Mutinu.

Foto: Art Film Fest

Počas Art Film Festu sa konal päťdňový workshop spriateleného online festivalu Azyl. 12 účastníkov a účastníčok vo veku 13 až 19 rokov nakrúcalo svoje vlastné filmy, ktoré v záverečný deň festivalu odpremiérovali pred festivalovým publikom. V priebehu najbližšieho týždňa budú všetky filmy, ktoré na workshope vznikli, zverejnené online na webstránke festivalu Azyl.

29. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest sa v Košiciach uskutoční v dňoch 17. – 25. júla 2022 a organizátori veria, že pôjde už o štandardné deväťdňové podujatie, naplnené filmami i sprievodnými akciami. Všetky ďalšie informácie budú postupne pribúdať na webstránke festivalu, kde je k dispozícii aj zhrnutie práve skončeného ročníka.

Informačný servis