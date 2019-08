Škriniar má v Interi Miláno nového spoluhráča, prišiel z ManUtd za takmer 80 miliónov eur

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa napokon dočkal prestupu. Dvadsaťšesťročný zakončovateľ, ktorý za ostatné dve sezóny anglickej Premier League nastrieľal za Manchester United 28 gólov, smeruje do talianskeho klubu Inter Miláno.

Stane sa tak spoluhráčom slovenského reprezentačného stopéra Milana Škriniara. Oba kluby sa už dohodli na prestupe, potrebné je iba podpísať príslušné dokumenty. Informácie priniesol portál BBC.

Inter museli priplatiť takmer 30 miliónov eur

Milánčania už v júli núkali za bronzového medailistu z minuloročných majstrovstiev sveta 54 miliónov libier, ale United nesúhlasili s touto sumou.

Prijali až 74 miliónov libier, teda približne 80 miliónov eur, len dva dni pred začiatkom nového súťažného ročníka v anglickej lige. Manchestru United získal Belgičana v lete 2017 z konkurenčného Evertonu za 75 miliónov libier a pri jeho predaji sa nechcel odkloniť od tejto sumy.

Lukaku dostal od vedenia „červených diablov“ pokutu za to, že vynechal utorkový spoločný tréning A-tímu. Namiesto neho sa pripravoval vo svojej vlasti s Anderlechtom Brusel a čakal na to, ako sa vyvinie situácie s jeho prestupom.

O Belgičana sa zaujímal aj Juventus

Okrem Interu Miláno sa o Belgičana zaujímal aj konkurenčný Juventus Turín. Romalu Lukaku v medzisezónnom období neodohral ani jeden prípravný duel, pretože mal problémy s členkom. To, že Lukaku smeruje do Interu, nie je náhoda.

Kouč Milánčanov Antonio Conte ho chcel získať už v čase, keď v Anglicku viedol londýnsku Chelsea. „Vnímam ho ako futbalistu, ktorý dokáže výrazne zlepšiť tím,“ hovoril Conte na adresu Belgičana.

Seniorskú kariéru začal Lukaku ako 16-ročný v belgickom Anderlechte Brusel. V lete 2011 prestúpi do FC Chelsea, odkiaľ hosťoval vo West Bromwichi a Evertone. „Karamelkám“ sa následne upísal v roku 2014 a po ďalších troch rokoch zamieril do Manchestru.

Na medzinárodnej úrovni je to už ostrieľaný matador – za belgickú reprezentáciu stihol odohrať 81 stretnutí a dosiahol v nich 48 gólov. Je to bilancia, za ktorú by sa nemusel hanbiť žiadny útočník.