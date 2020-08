Škriniar postúpil s Interom do štvrťfinále, Škrtelov Basaksehir v Európskej lige dohral

Po viac ako štvormesačnej pauze sa v stredu večer opäť rozbehli súboje vo futbalovej Európskej lige 2019/2020 pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA). Táto súťaž spoznala mená štyroch štvrťfinalistov, druhá polovica bude známa vo štvrtok večer.

Hlavu v smútku má turecký klub Basaksehir Istanbul so slovenský obrancom Martinom Škrtelom. Ten po domácom triumfe 1:0 veril v postup, v stredu však prehral na pôde dánskeho tímu FC Kodaň hladko 0:3 a so súťažou sa lúči. Škrtel odohral celý duel.

„Po tomto výsledku sa cítim previnilo. Neukázali sme na ihrisku našu hru a beriem za to zodpovednosť. Kodaň hrala veľmi dobre, domáci hráči boli rýchlejší, predčili nás a keďže hrali ako jeden tím, dosiahli zaslúžený výsledok,“ zhodnotil kouč Basaksehiru Okan Buruk pre oficiálny web UEFA.

„Nerazzurri“ nechcú ísť dovolenkovať

Dôvod na radosť má iný slovenský bek Milan Škriniar, ktorý v stredu síce len sedel na lavičke náhradníkov, ale jeho Inter Miláno v nemeckom Gelsenkirchene zdolalo španielskeho súpera Getafe CF 2:0. Všetko však mohlo byť inak, ak by pri jednogólovom náskoku Talianov premenil pokutový kop Jorge Molina. Ten nepochopiteľne minul a neskôr pridal poistku striedajúci Christian Eriksen.

„Getafe začalo dobre a vytvorilo si aj šance, no my sme pomaly preberali kontrolu nad zápasom a napokon si triumf zaslúžili. Som veľmi šťastní, pretože chlapci hrali so zápalom, ten nechýbal ani hráčom na lavičke. Všetci sú prirpavení pokračovať v tomto dobrodružstve a nechce sa im ísť na dovolenku,“ zhodnotil pre UEFA.com kouč Interu Antonio Conte.

Na Old Trafforde bola odveta formalitou

Odveta osemfinále bola pre anglický Manchester United už len formalitou, pretože ešte pred koronapauzou triumfoval na pôde rakúskeho LASK Linz 5:0. V stredu si pred prázdnym štadiónom Old Trafford poradil s týmto súperom 1:0 a v boji o semifinále ho čaká FC Kodaň.

Slovenskú stopu mal aj súboj v ukrajinskom Kyjeve, kde „domáci“ Šachtar Doneck hostil nemecký Wolfsburg a po triumfe 3:0 postupuje ďalej. V prvom súboji Ukrajinci zvíťazili 2:1. Tento zápas viedla slovenská rozhodcovská trojica na čele s hlavným Ivanom Kružliakom, ktorému na čiarach pomáhali Branislav Hancko a Peter Bednár.

Kružliak v súboji udelil dve červené karty, po jednej na oboch stranách. Zaujímavosťou je, že Šachtar strelil všetky tri góly až v úplnom závere duelu – prvý v 89. minúte, ďalšie dva v nadstavenom čase druhého dejstva.