Škrtel pred zápasom vo Wembley: Atmosféra v tíme je výborná, cítime sa sebavedomí

LONDÝN 4. septembra (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák v súlade s predpokladmi deň pred stretnutím neprezradil menoslov hráčov, ktorých pošle na trávnik od začiatku pondelkového zápasu v londýnskom Wembley proti domácemu Anglicku (20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

„Niektorí chlapci hlásili drobné problémy, no verím, že do zápasu budú všetci v poriadku a pripravení hrať. Chcem ich vidieť na dnešnom tréningu,“ povedal Kozák počas nedeľňajšej predzápasovej tlačovej konferencie v dejisku stretnutia

Slovensko má v tabuľke 15 bodov

Na margo najbližšieho protivníka kormidelník reprezentácie pokračoval: „Videl som zápas Angličanov na Malte, mali celý duel pod kontrolou. V prvom polčase si vypracovali mnoho šancí, no nedali gól. Vyhrať vonku 4:0, to hovorí za všetko. Všetky kvalifikačné súboje sú veľmi náročné. Anglické mužstvo má veľkú budúcnosť. Majú mimoriadne kvalitných mladých hráčov. Tí potrebujú získať skúsenosti, no teraz sú doplnení skúsenými, takže už teraz tvoria dobrý tím. V budúcnosti budú veľmi silní. Mne sa skladba mužstva veľmi páči. Možno im chýba jeden kreatívnejší hráč, no určite aj takého nájdu.“

Slováci sa na londýnsky súboj naladili piatkovým trnavským víťazstvom 1:0 nad Slovincami, ktorým si upevnili 2. priečku v tabuľke „efka“. Anglicko je so 17 bodmi lídrom skupiny, Slovensko má 15 bodov, Škótsko a Slovinsko po jedenásť, Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Aj na záver kvalifikácie čaká zverencov Jána Kozáka dvojzápas – v októbri sa predstavia v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).

Škrtel a Ďurica už môžu hrať

Kormidelník Slovákov vo Wembley bude mať k dispozícii skúsenú stopérsku dvojicu Martin Škrtel, Ján Ďurica; proti Slovincom chýbali pre kartový trest. „V piatok sme podali jeden z najlepších výkonov. Víťazstvo sme si absolútne zaslúžili, mohlo byť aj vyššie. Pre každého futbalistu je česť hrať vo Wembley. Všetci sa na to tešíme a sme odhodlaní odovzdať maximum,“ vyhlásil kapitán národného tímu a niekdajší zadák FC Liverpool Škrtel.

Škrtel si nemyslí, že by mal niekomu niečo dokazovať svojím návratom do Anglicka. „Prišli sme sem s jasným cieľom. Nie je to o mne, je to zápas medzi Anglickom a Slovenskom. Áno, v minuloročnom súboji som bol vylúčený, nebol to pre mňa dobrý zápas. Poučil som sa však a zajtra urobím všetko pre to, aby som pomohol tímu a aby sme uspeli,“ dodal.

Hlavným rozhodcom Turpin

Slováci si v uplynulom kalendárnom roku s Angličanmi zmerali sily dvakrát v priebehu troch mesiacov. Na európskom šampionáte vo Francúzsku sa v základnej B-skupine v júni v Saint-Étienne zrodila bezgólová remíza. K bezgólovému výsledku sa schyľovalo aj v septembri v Trnave v úvode aktuálnej kvalifikácie, v 95. minúte však tri body pre hostí zabezpečil Adam Lallana.

„Každý zápas je iný. Ťažko povedať, koľko gólov tentoraz rozhodne. Sme si vedomí súperovej sily, no tiež našich kvalít. Atmosféra v mužstve je výborná a cítime sa sebavedomí. Na ihrisku necháme všetko a pokúsime sa dosiahnuť čo najlepší výsledok,“ uzavrel Škrtel.

Hlavným arbitrom pondelkového súboja vo Wembley je Francúz Clément Turpin, na čiarach mu pomôžu jeho krajania Nicolas Danos a Cyril Gringore.

Predpokladaná základná zostava Slovenska

na pondelkový zápas v Londýne proti Anglicku (20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska:

Dúbravka – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Lobotka, Škriniar – Mak, Hamšík, Weiss – A. Nemec