Skupina Asenth je späť! S novým spevákom, aj novým singlom

Od ostatného počinu bratislavskej istro-metalovej kapely Asenth ubehlo už toľko času, že si príroda začala brať opustené priemyselné budovy späť pod svoje krídla. Pre členov kapely, ktorá v týchto miestach našla živnú pôdu pre svoje klipy, to bol signál, že musia situáciu opäť zobrať do vlastných rúk. Asenth sa vracia na scénu s novým hlasom.

Prázdny priestor za mikrofónom po bývalom spevákovi bolo treba vyplniť a po viacerých neúspešných pokusoch prišlo riešenie, ktoré mala kapela už dlhší čas priamo pod nosom. Šteffi Kovalčík, predtým bubeník, textár a spevák z kapiel Papundekel a Žabí Rauš, sa tejto príležitosti chopil všetkými končatinami, zubami, ba aj nechtami. Všetkým ďalším uchádzačom o post nového speváka vytrel zrak aj sluch nahrávkou, s ktorou sa mohlo ísť rovno do štúdia.

Za mixpultom Unknown Sound Studio si kapelu podal Wrecko z kapely Catastrofy a svojím majstrovským uchom a priam až neuveriteľne láskyplným prístupom vytĺkol z bandy najnovší singel ,,98 Zbraní“. „Poukazujeme na nezmyselnosť všetkých vojen, ktoré sú tu s ľudstvom od nepamäti a bohužiaľ u nich nevidno žiadny svetlý koniec,“ hovorí Šteffi Kovalčík.

Foto: Asenth

Keďže členovia kapely Asenth sú veľkými milovníkmi historických budov, nakrúcanie klipu sa ani tentoraz nemohlo zaobísť bez krásnych priestorov, ktoré si pamätajú časy dávno minulé. Tentokrát padla voľba na Neogotický Kaštieľ v Galante, ktorý očaril všetkých – teraz už štyroch – členov kapely. Svoje kameramanské umenie predviedol Fio Adamec, ktorý sa bravúrne popasoval nielen so všetkými nástrahami historickej budovy, ale aj s kapelou samotnou. A keďže temnoty nikdy nie je dosť, do čiernych pivničných útrob prišla čarovať najkrajšia diablica Saška Pálfyová. Strih videoklipu podliehal taktovke gitaristu Ivoša, ktorý ho za otravného brblania ostatných členov kapely úspešne dotiahol do finálnej podoby. Čerešničku v griotke na už aj tak parádnu tortu pridala Alex Manasieva a svojím krásnym umeleckým očkom rozžiarila všetky farby na filmovom plátne. Definitívny začiatok novej éry kapely Asenth pomohla naštartovať novým logom Jessika Radicsová.

Vypustenie videoklipu do sveta malo blahodárne účinky na život reinkarnovaného Asenthu a keďže spolupráca s Wreckom sa ukázala veľmi produktívna, môžete sa tešiť na veľa šťavnatých plodov z jesennej úrody.

Videoklip si môžete pozrieť tu:

