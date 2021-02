Skupina Bohemia Energy pokračuje v raste, tržby medziročne navýšila o 7 percent; Slovakia Energy zvýšila svoje tržby v roku 2020 o viac ako 25 percent

Energetická skupina Bohemia Energy i napriek koronavírusovej pandémii hlási ďalší rast. Celkové tržby skupiny predstavovali v minulom roku 23,06 mld. Kč/ 892,10 mil. eur, čo je medziročný nárast o 7 percent. Ku koncu roka 2020 skupina evidovala 1 230 808 zákazníkov a celkové dodávky energií dosiahli 10,91 TWh. Slovenský poskytovateľ energií si medziročne prilepšil nárastom počtu zákazníkov o 3,8 % a zvýšením tržieb o 25,7 %.

Slovakia Energy, ktorá je čo do počtu zákazníkov najväčším alternatívnym dodávateľom energií na Slovensku, utŕžila v minulom roku 3,09 mld. Kč/119,54 mil. eur (+25,7 % medziročne). V porovnaní s predchádzajúcim rokom pokračovala v raste počtu zákazníkov na celkových 307 770 (+3,8 % medziročne). V porovnaní s ostatnými členmi skupiny Bohemia Energy tak zaznamenala najväčší medziročný nárast tržieb. Aj v roku 2020 sa teda stala pre slovenských zákazníkov atraktívnou voľbou spomedzi ostatných dodávateľov energií.

Uplynulý rok bol nielen energetický trh, ale celá ekonomika, ovplyvnený predovšetkým koronavírusovou pandémiou. To sa odrazilo i na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a zemným plynom. „Dynamický vývoj sa odohrával najmä na forwardových trhoch. Vďaka tomu, že dlhodobo držíme konzervatívnu nákupnú stratégiu a rovnako máme vytvorenú silnú finančnú stabilitu, majú naši zákazníci stálu istotu výhodných cien. Dramatický prepad zaznamenal vývoj cien na dennom trhu, a to od druhého kvartálu prakticky až do konca roku. Z tohto vývoja profitovali predovšetkým zákazníci, ktorí majú zjednané produkty s dynamickými cenami,“ komentuje Jiří Písařík, konateľ Slovakia Energy.

Veľká časť investícií v minulom roku smerovala predovšetkým do protipandemických opatrení. „Prakticky celú firmu sme vo veľmi krátkej dobe boli schopní presunúť na home office a zaistiť i naďalej kvalitný zákaznícky servis. Popri tom sme zaviedli rad inovácií, a to nielen v interných procesoch, ale napríklad i digitálny podpis, vďaka ktorému zákazníci môžu podpisovať zmluvné dokumenty v pohodlí svojho domova bez toho, že by museli niekam chodiť,“ dodáva Jiří Písařík.

V novembri 2020 prešla do vlastníctva Europe Easy Energy spoločnosť Energie ČS, dcérska spoločnosť Českej sporiteľne pre predaj elektriny a plynu. Táto akvizícia potvrdzuje dlhodobý záujem celej skupiny vytvárať synergie medzi energiami a financiami a zákazníkom popri výhodnej ponuke energetických riešení ponúkať i zaujímavé finančné služby.

Segment firemných zákazníkov bol ovplyvnený ako dopadmi koronavírusovej pandémie, tak zmenou biznisovej stratégie v spoločnosti Amper Market. „Nezameriavame sa na získanie čo najvyššieho objemu dodávok, ale na vytvorenie zmysluplnej štruktúry a profitability portfólia. Cieľom je byť profesionálnym partnerom predovšetkým stredne veľkým firmám, ktoré môžu najviac využiť naše skúsenosti, znalosti rizík a porozumenie ich potrebám,“ uvádza Jiří Písařík.

Výsledky ďalších spoločností skupiny Bohemia Energy

Bohemia Energy, líder skupiny, si aj naďalej dokázala udržať pozíciu najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií v Českej republike. Spoločnosť vykázala v minulom roku tržby 10,12 mld. Kč/391,50 mil. eur (+ 6,5 % medziročne). V počte zákazníkov oproti minulému roku poklesla o 1,04 percenta. Elektrinu od nej k 31. decembru 2020 odoberalo 385 738 zákazníkov a plyn 189 714 zákazníkov.

U Comfort Energy medziročný 10,2 % pokles počtu odberateľov energií (súčasných celkovo 111 992) spôsobil v minulom roku i pokles tržieb. Tie dosiahli hodnoty 0,98 mld. Kč/37,91 mil. eur (- 5,3 % medziročne).

Tržby spoločnosti X Energie zostali stabilné, medziročne vzrástli o 0,1 % na 1,41 mld. Kč/54,54 mil. eur. Došlo k poklesu počtu zákazníkov o 7,59 % na celkových 100 127 odberateľov.

Europe Easy Energy ku koncu roka 2020 zásobovala energiami 61 364 odberných miest (-8 % medziročne). Tržby dosiahli hodnoty 1,06 mld. Kč/41 mil. eur, t.j. o 0,55 % nižšie než v roku 2019.

Amper Market, ktorý sa špecializuje na dodávky elektriny a plynu podnikom a verejnému sektoru, zaznamenal najmä vďaka plánovanej zmene stratégie v roku 2020 pokles v počte zákazníkov o 43 % na 13 225. Tržby spoločnosti dosiahli 3,05 mld. Kč/117,99 mil. eur (-50 %), a to najmä kvôli zníženiu dodávok elektriny pre Správu železničnej dopravy cesty (SŽDC).

Energie ČS sa stala súčasťou skupiny Bohemia Energy v novembri 2020. Tržby spoločnosti dosiahli 3,36 mld. Kč/129,98 mil. eur a počet odberateľov 60 878, z toho 43 275 elektriny a 17 603 zemného plynu.

Celkovo skupina Bohemia Energy svojim zákazníkom v roku 2020 dodala 5,68 TWh elektriny (-7,4 %) a 5,22 TWh plynu (+11,4 %). V poklese dodávky elektriny sa odrazilo zníženie o elektrinu dodávanú SŽDC spoločnosťou Amper Market.

Medziročné porovnanie tržieb energetickej skupiny Bohemia Energy:

2019 (mld. Kč)/(mil. eur) 2020 (mld. Kč)/(mil. eur) meziročně (v %) Slovakia Energy 2,46/95,16 3,09/119,54 26 % Bohemia Energy 9,50/367,51 10,12/391,50 7 % Comfort Energy 1,03/39,84 0,98/37,91 -5 % Europe Easy Energy 1,07/41,39 1,06/41,00 -1 % X Energie 1,41/54,54 1,41/54,54 0 % Amper Market 6,10/235,98 3,05/117,99 -50 % Energie ČS a.s. – 3,36/129,98 Skupina 21,57/834,46 23,06/892,10 7 %

Poznámka: Tržby sú vykázané bez vplyvu prefakturácií v rámci skupiny.

