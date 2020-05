Skupina Para oživila trinásťročný song Doma dobre novým videoklipom

Populárna slovenská skupina Para, ktorá tento rok oslavuje štvrť storočnicu, zareagovala na aktuálnu situáciu, ktorá obrátila život naruby celému svetu, originálne. Spolupatričnosť, a že sme v tom spolu, pripomenula pesničkou Doma dobre. Do nového klipu kapela zapojila fanúšikov. Nájdete sa v novom videoklipe?

Pieseň Doma dobre vznikla pred trinástimi rokmi tak, ako skoro všetky pesničky skupiny Para, jamovačkou, na chalupe, kam chlapci chodia čerpať inšpiráciu.

„Keď sme zložili hudbu pesničky, oslovili sme bratov Jobusovcov, či by nám ju neotextovali. Branuško poslal text, prišiel do štúdia aj s “pánom Bratom”, ktorý nám nahral to charakteristické píšťalkové sólo a Branuško to spolu so mnou a Michalom Kaščákom naspieval“, zalovil v pamäti spevák kapely Tomáš „Lasky“ Šedivý.

Aj keď pieseň vznikla za úplne iných okolností, v týchto dňoch sa dočkala v poradí už druhého videoklipu, ktorým kapela reaguje na súčasnú situáciu, ktorá kvôli pandémii koronavírusu zasiahla celý svet.

Nápad vďaka virtuálnemu stretnutiu

Posledné týždne sa našou realitou z veľkej časti stala tá virtuálna. Aj partička veselých chalanov zo skupiny PARA, sa po niekoľkých týždňoch sedenia doma, bez koncertovania a stretávania sa, skontaktovala cez monitory počítačov.

„Celá kapela sme sa aspoň párkrát virtuálne stretli. Nielen preto, že nám bolo už smutno, ale potrebovali sme si dohodnúť ďalšie koncerty a turné súvisiace s oslavou našej 25-ky,“ priblížil Daniel Buzinkay, bubeník zoskupenia. Počas jedného z rozhovorov Laskymu skrsol skvelý nápad. Navrhol som, že by sme do tvorby videa mohli skúsiť zapojiť našich fanúšikov, ktorí sú takisto ako my doma. Pri voľbe pesničky jednoznačne vyhrala skladba s príznačným názvom „Doma dobre“, ktorú sme vydali ešte v roku 2007,“ hovorí Lasky.

Po nápade na nové video prišla na rad realizácia. Prostredníctvom sociálnych sietí dala kapela echo fanúšikom, že môžu účinkovať v novom klipe. „Fanúšikovia, ktorí sa chceli zapojiť, museli splniť jedinú požiadavku, poslať krátke video, ako prežívajú a zvládajú karanténu oni,“ prezradil Lasky.

https://youtu.be/GFoPfLUecrg

Počas desiatich dní skupina Para dostala stovky videí. „Individuálne sme sa venovali každému jednému e-mailu, či už len poďakovaním, alebo ďalšími produkčnými krokmi,“ vraví Danko Buzinkay, ktorý mal osobne na starosti celú komunikáciu s fanúšikmi, ktorí sa do výzvy zapojili.

Následne sa vyše 10 GB materiálu odovzdalo Viktorovi Cickovi, kamarátovi kapely, ale aj skvelému kameramanovi, fotografovi a strihačovi. Práve Viktor, ktorý pre drahocenný USB kľúč dofrčal na motorke, sa ďalších desať dní „pohral“ s videami a ako „nezainteresovaný“ bez toho, aby poznal jednotlivých účinkujúcich, vybral videá, ktoré sa ocitli vo finálnej verzii klipu.

Okrem fanúšikov v klipe účinkujú i známe tváre

Okrem kapely, spolu so spevákom Braňom Jobusom a fanúšikmi sa v klipe mihnú aj niektorí kamaráti a známi Parákov, ako napríklad Yxo z Hexu, Zuzka Vráblová, tatko Olivera Sadovského (perkusie PARA), kúzelník Talostan, a aj spolužiak Danka zo základnej školy, Martin Bugár, ktorého bubeník PARY nevidel asi 30 rokov.

Najväčší priestor však kapela venovala práve fanúšikom. „Ohlasy od ľudí sú vynikajúce, video zdieľajú medzi sebou a „chvália“ sa (v dobrom slova zmysle!), že účinkujú v X-tej sekunde klipu. My z toho máme, samozrejme, veľkú radosť a prežívame to s nimi,“ teší sa Lasky.

Usmievavá partička má okrem nového klipu i niekoľko ďalších noviniek. 25.5.2020 sa chalani predstavia v Piešťanoch medzi panelákmi. „Bude to interaktívny koncert, som zvedavý, ako nám to pôjde s publikom dívajúcim sa z balkónov. Pre nás to bude taktiež premiéra,“ prezradil Lasky.

Okrem prvého koncertu kapela po upokojení situácie plánuje dokončiť novú skladbu. „Aktuálne dávame dokopy pesničku, ktorú už síce máme nahranú, ale nie naspievanú. Pevne dúfame, že sa nám ju v blízkej budúcnosti podarí dokončiť a že k nej čoskoro pribudnú ďalšie,“ odokryl spevák najbližšie plány PARY.