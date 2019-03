Skúšali ste si bicyklom ohriať vodu v rýchlovarnej kanvici? Na Slovensku funguje unikátna elektráreň

BRATISLAVA 25. marca (WebNoviny.sk) – Pri súčasnom trende ekologických alternatív v energetike sme sa rozhodli preskúmať tému „ľudská sila ako zdroj energie“, ktorou nás previedli Slováci z projektu BikeLab.

BikeLab alebo inak bicyklová elektráreň spája umenie, ekológiu, vzdelávanie a popularizáciu technických vied, pohyb ako základ zdravia a v neposlednom rade zábavu.

Projekt vznikol pred deviatimi rokmi, ako jeden z projektov neziskovej organizácie Orbis Institute, pričom v tom čase bol takýto koncept jediný v strednej Európe.

Nápad priniesol vášnivý cyklista Roman Berco Balog a so sestrou Barborou Krištofovou ho postupne zhmotnili. Nadšenie pramenilo z toho, že človek na bicykli dokáže vyrobiť energiu a zúžitkovať ju na niečo iné.

Čo dokážeme ľudskou energiou?

Mnohé veci ako napríklad zohriatie vody v rýchlovarnej kanvici nám prídu samozrejmé a jednoduché. Keď si však ľudia majú možnosť vyskúšať generovanie elektriny šliapaním na bicykli, zistia, že to nemusí byť až také ľahké, ako si predstavovali a niekedy potom začnú žiť šetrnejšie.

Priemerný človek dokáže na bicykli vyprodukovať 50 wattov (W), profesionálny športovec môže dosiahnuť až 600 W. V tabuľke nižšie si môžete pozrieť koľko priemerných cyklistov, by dokázalo poháňať daný spotrebič.

Mobilná bicyklová elektráreň funguje tak, že bicykle upevnené v stojanoch roztočia elektromotor. Vzniknutá energia sa následne mení v cyklogenerátore na – už ďalej využiteľný – stabilný elektrický prúd.

Výhodou BikeLab-u je nezávislosť od energetického zdroja, pričom dokáže generovať dostatok elektriny na ozvučenie koncertu, prevádzku kina, laserovú šou, a mnoho iných inštalácií.

Zaujímavosť z Afriky

Zaujímavosťou je, že v Afrike dokážu na špeciálnom bicykli po jednej hodine šliapania zásobovať elektrinou celú rodinu na 24 hodín. Treba však zobrať do úvahy, že v tamojších končinách majú ľudia výrazne menšiu spotrebu energie ako vo vyspelých krajinách.

Aj keď ľudská sila dokáže v spojení s bicyklom generovať elektrinu, nedalo by sa to poňať ako plošné riešenie a napojiť na bicykle napríklad nemocnicu. Avšak ako záložný zdroj, ktorý nie je závislý od prírodných zdrojov, môže splniť významný účel napríklad na rekreačnej chate.

Aké je to poháňať vlastnou silou žiarovku, notebook, stroj na pukance, cukrovú vatu alebo dokonca hudobné nástroje si Slováci môžu v priebehu roka vyskúšať na rôznych akciách a interaktívnych inštaláciách.

Pohyb má na telo i psychiku blahodárne účinky

Spomínané bicykle sa už objavili na Dobrom trhu, Noci výskumníkov, či na festivale Pohoda a pravidelne chodia po školách, kde zoznamujú deti s technikou zábavnou zážitkovou formou.

„My nemeriame zmysluplnosť cez peniaze, projekt začínal na báze dobrovoľníctva. Našim cieľom je okrem vzdelávania a ekológie propagovať aj zdravý životný štýl. Pohyb má na telo i psychiku blahodárne účinky. A najmä v dnešnej dobe, keď sa pohybová kultúra vytráca, môže byť toto spôsob, ako ľudí motivovať k športu, pretože bicykle má rád každý. A áno, dnes už sa projekt dokáže uživiť sám,“ uviedla pre portál WebNoviny.sk Barbora Krištofová spoluzakladateľka Orbis Inštitútu.

Deti sa bicyklujú ako malé a potom to zrazu prestane, ale na bicykli sa dá chodiť do školy i do práce a to viacmenej zadarmo. „Bicykel však nie je iba dopravný prostriedok ale ponúka viaceré využitia, umenie, zábavu a zbližuje ľudí,“ pokračuje Krištofová.

Na bicykli po celom svete

Tvorcovia momentálne dávajú všetku energiu na revitalizáciu projektu. Okrem nových strojov a inštalácii nám Barbora avizovala veľký bonus.

„Novinkou (do pol roka) bude prepojenie na virtuálnu realitu tak, že ľudia budú môcť bicyklovať kdekoľvek na svete ako pretek dvoch ľudí,“ hovorí.