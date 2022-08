Skvelá Paňková vybojovala 2. miesto v C1. Beňuš sa prezentoval takmer bezchybnou jazdou, no prišiel o pódium

aktualizované 28. augusta, 15:08

Slovenská reprezentantka Zuzana Paňková obsadila výborné 2. miesto v nedeľňajšej súťaži kanoistiek na pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome vo francúzskom Pau.

Vo finále parádna jazda

V semifinále síce skončila deviata, no vo finále predviedla parádnu jazdu, ktorá jej napokon stačila na spomenuté 2. miesto. Lepšia bola akurát Češka Gabriela Satková, za ktorou Paňková zaostala o 4,40 s. Emanuela Luknárová obsadila v semifinále 19. priečku a neprenikla medzi elitnú desiatku.

„Je to úžasné. Nepočítala som s tým a som veľmi šťastná. Bola to ťažká trať a potom, čo sa stalo navrchu, som sa snažila po celý čas sústrediť. Keď už bolo na štarte iba päť báb, začala sa mi krútiť hlava. Uvedomila som si, že stačí, ak pár z nich pokazí alebo ´ťukne´ a môže to byť medaila. Na konci som si musela sadnúť,“ povedala Paňková vo videu pre canoe.sk.

Beňuš na ôsmej priečke

V mužskom finále C1 Matej Beňuš nepretavil prvé miesto zo semifinále na finálový úspech. Prezentoval sa takmer bezchybnou jazdou, no dotyk na záverečnej 25. bránke ho stál konečné 3. miesto. Nakoniec obsadil 8. pozíciu s mankom 3,02 s na víťazného Francúza Denisa Gargauta Chanuta.

Tridsaťštyriročný strieborný medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro nečelil vo finále žiadnemu zo slovenských konkurentov. Michal Martikán obsadil v semifinále 17. priečku a nevošiel sa do finálovej desiatky. Podobne obstál i Marko Mirgorodský, ktorého v semifinále klasifikovali na 27. pozícii. Preteky SP v Pau vyvrcholia popoludní jazdami v extrémnom slalome.