Pogačar vládne Tour de France 2021 a chystá sa aj na španielsku Vueltu

Cyklistický tím Spojených arabských emirátov potvrdil, že jeho líder Tadej Pogačar sa po Tour de France chystá aj na španielsku Vueltu. Záverečné preteky tzv. Grand Tour v sezóne sú naplánované od 14. augusta do 5. septembra 2021.

Skvelý Slovinec momentálne s veľkým náskokom vedie celkové priebežné poradie na Tour de France a vzhľadom na jeho kvality v kopcoch aj časovke sa odborníci zhodujú, že len fatálna chyba alebo tvrdý pád ho môžu obrať o úspešnú obhajobu titulu na „Starej dáme“.

Vládne „Starej dáme“

Po 12. etape Pogačar má náskok 5:18 min pred Kolumbijčanom Rigobertom Uránom a 5:32 min pred Dánom Jonasom Vingegaardom.

„Naplno sa koncentrujeme na dosiahnutie úspechu na Tour de France, ale to neznamená, že Tadej vynechá Vueltu. Dúfam, že na konci TdF nebude príliš unavený a pôjde aj do Španielska, kde sa mu bude rovnako dariť,“ uviedol generálny manažér tímu SAE Matxin Joxean Fernández v rozhovore pre denník AS, cituje ho aj portál Cyclingnews.com.

Na Vuelte už zažiaril

Stále iba 22-ročný Pogačar zažiaril na Vuelte ešte skôr ako na Tour de France. V roku 2019 tam vyhral tri etapy a skončil celkovo tretí za víťazným krajanom Primožom Rogličom a Španielom Alejandrom Valverdem. Na konci sa navyše obliekol do bieleho dresu víťaza bodovania mladých pretekárov do 25 rokov.

K aktuálnemu dianiu na Tour de France v súvislosti s Pogačarom španielsky šéf tímu SAE Joxean ešte dodal: „Odteraz potrebujeme už len kontrolovať preteky. Chceme sa vyhýbať pádom a všetkému, čo presahuje športovú stránku pretekov. Máme potrebný pokoj, ktorý vyplýva z dobre vykonanej práce, ale zároveň si zachovávame rešpekt k súperom.“