Skvelý Volko sa prebojoval do osmičky elitných šprintérov histórie, z halových ME má už tri medaily

Ján Volko má len 24 rokov, ale už je v osmičke najlepších šprintérov histórie, ktorí si na halových majstrovstvách Európy vybojovali tri medaily a z toho aspoň jednu zlatú.

Po striebre z Belehradu 2017 a zlate z Glasgowa 2019 získal člen klubu Naša atletika Bratislava v sobotu večer v Toruni v behu na 60 m bronz.

Najúspešnejším šprintérom je Borzov

Na čele tejto pozoruhodnej šprintérskej bilancie je niekdajší skvelý reprezentant bývalého Sovietskeho zväzu s ukrajinským rodiskom Valerij Borzov. V rokoch 1970 – 1977 si vybojoval sedem zlatých medailí.

V menoslove šprintérskej kvality na HME dominujú Briti, druhý je so štyrmi zlatými Jason Gardener, štvrtý Linford Christie a piaty aj Volkov niekdajší súper Richard Kilty. Obaja získali po dve zlaté medaily.

Tesne pred rýchlym Slovákom na siedmom mieste je už nebohý Belgičan Ronald Desruelles s bilanciou 1-1-2. Upozornil na to oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ) atletika.sk.

Najviac cenných kovov získal Plachý

Slovensko má v modernej ére samostatnosti šesť medailí z halových majstrovstiev Európy (2-1-3) a rýchlik Volko (1-1-1-) z nich získal presne polovicu. Spolu s érou bývalého Československa (4-7-4) sa počet slovenských medailí zvýšil na 21.

Zo Slovákov získal na halových ME viac cenných kovov len legendárny strednotratiar Jozef Plachý (1 – 1 – 2). Volko je štvrtý s aspoň tromi medailami. Okrem neho a Plachého do tejto elitnej kategórie patria aj diaľkarka Eva Murková (1 – 2 – 0) a chodec Roman Mrázek (0 – 2 – 1).

Volko si doplnil zbierku o bronz

“Doplnil som si zbierku o bronz, teraz je už kompletná. Teším sa z medaily. Bolo to všelijaké, štart som mal veľmi slabý. Zázrak, že som to vôbec vytiahol na takéto umiestnenie. Pred šampionátom som si nebol istý, či sa vôbec dostanem do finále a je z toho medaila. Nevybehol som optimálne a v závere som musel dosť doťahovať. Predklonil som sa naozaj až tak, že som mohol spadnúť. Je to skvelý pocit, že sa to podarilo,“ uviedol Ján Volko v prvej reakcii po bronzovom finále na 60 m.

Bronz s cenou zlata

Podľa šéftrénera SAZ Martina Pupiša má Volkov bronz pre slovenskú atletiku aj celý šport pod Tatrami obrovskú hodnotu.

„Azda už nadišiel čas na to, aby sa aj štátni úradníci zamysleli nad tým, prečo sa za výsledky z halovej šesťdesiatky nemôže atlét dostať do ministerského Top-tímu. Som nadšený, že aj slovenská atletika v týchto neľahkých časoch pre všetkých dokázala potešiť ľudí. Veľká vďaka a gratulácia patrí ‚Johnymu‘ a celému jeho tímu. Samozrejme, niekomu sa môže po zlate spred dvoch rokov bronz máliť. Kto sa však vyzná v atletike, vie, že toto je bronz s cenou zlata,“ reagoval Martin Pupiš.