Slafkovský na tretí pokus zdolal Martikána a Dukátová Kaliskú

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 13. mája (WebNoviny.sk) – Až tretia konfrontácia Michala Martikána a Alexandra Slafkovského v rámci nominačných pretekov do reprezentačných tímov vo vodnom slalome sa skončila víťazstvom úradujúceho majstra Európy Slafkovského.

V Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka na trati Orava v rámci 69. ročníka Medzinárodných tatranských slalomov Slafkovský v sobotu ovládol kategóriu C1 výsledným časom 113,58 s a to si nechtiac prirátal aj 2 trestné sekundy. Pred päťnásobného olympijského medailistu Martikána sa dostal aj Marko Mirgorodský. Martikán za Slafkovským zaostal o 2,28 s, za Mirgorodským o 1,48 s.

Najdôležitejšie domáce preteky

Vzhľadom na výsledky úvodných dvoch nominačných pretekov spred týždňa v Čunove Slafkovský a Martikán už majú istotu zaradenia do reprezentačného tímu pre júnové majstrovstvá Európy v slovinskom Tacene (1.- 4. 6.). Isté miesto v reprezentácii v C1 mal už pred sezónou Matej Beňuš. Strieborný medailista z OH v Riu de Janeiro nemusel teda absolvovať štvoro nominačných pretekov v Čunove a Liptove.

“Mám rešpekt z nominačných pretekov. Vôbec to nebolo v pohodičke. Miestami som bojoval: raz to bolo hore, potom zase dolu. Dnes som sa na trati dosť narobil. V druhej jazde prišli dve menšie chyby, prišiel som o veľa síl,” uviedol Alexander Slafkovský pre oficiálny web Slovenskej kanoistiky. Chybu v sobotu urobil aj Martikán, a to tri bránky pred cieľom. “Áno, moja chyba, o 3 cm vyššie som mal mať špicu a potom by to bolo oukej. Veľa síl som stratil aj medzi šestkou a sedmičkou,” skonštatoval Martikán, ktorý sa teší aj na nedeľňajšie preteky v rámci Medzinárodných tatranských slalomov. “Sú to pre mňa najdôležitejšie domáce preteky na vode, kde som vyrastal. Verím, že sa mi podarí zájsť tak, aby som bol spokojný.”

Dukátová zimu vypustila

V ženskej “kájednotke” v sobotu zvíťazila Jana Dukátová a tiež si už predčasne zabezpečila miesto v reprezentácii. Výsledným časom 123,12 aj s 2 trestnými sekundami zdolala veteránku Elenu Kaliskú. Dvojnásobná olympijská víťazka mala v cieli čas 128,69 a nulu v kolónke trestných sekúnd.

“Určite spokojnosť s tým, že to mám už dnes vybavené, Nebolo to jednoduché, zimu som trochu viac vypustila a neskôr som začala s tréningom. Cítim že mi chýbajú hodiny na vode. Najmä na štarte v zložitejších kombináciách to bola lotéria,” uviedla Jana Dukátová.

Nominačné preteky:

C1 muži: 1. Alexander Slafkovský 113,58 (2), 2. Marko Mirgorodská 115,06 (0), 3. Michal Martikán 115,86 (2)

K1 ženy: 1. Jana Dukátová 123,12 (2), 2. Elena Kaliská 128,69 (0), 3. Kristína Nevařilová 131,49 (2)