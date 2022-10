Slafkovský sa rýchlo zlepšuje, tvrdí kouč tímu Montreal Canadiens a chce mu dať čo najviac voľnosti

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si v hlavnom prípravnom kempe vybojoval miesto v prvom tíme Montrealu Canadiens zo zámorskej NHL v úvode sezóny 2022/2023.

Ako tohtoročná draftová jednotka je pod veľkým tlakom, no hlavný tréner „Habs“ Martin St. Louis mu chce nechať dostatok času a priestoru na rozvoj. Bývalý úspešný hokejista chce z veľkého potenciálu rodáka z Košíc vyťažiť čo najviac.

Nech hrá svojím štýlom

„Chceme, aby hral svojím štýlom. Nechceme príliš dirigovať 18-ročného hráča. Keď bude dostávať priveľa inštrukcií, môže pri hre váhať a to nechceme. Môže urobiť milión chýb, ale nie opakovať stále tie isté. Keď nejaké chyby urobí, musíme zistiť, či to bola jednorazová záležitosť alebo sa to stáva pravidlom. Na tých pravidelných treba pracovať. Jeho hra sa výrazne zlepšuje sčasti aj preto, lebo ho veľmi neusmerňujeme. Jeho voľnosť je teraz dôležitejšia ako učenie sa, k tomu tiež príde,“ uviedol St. Louis pre televíziu Sportsnet.

Stále ešte začínajúci kormidelník tiež prezradil, že aj keby mladého Slováka poslal do nižšej AHL, nemusí to byť pre jeho zlé výkony. Záleží mu totiž na čo najrýchlejšom rozvoji Slafkovského.

„Ak tam pôjde, bude to preto, lebo taký je plán. Možno chceme vidieť, či dokáže viesť presilovkovú formáciu alebo hrať v oslabení, v čom by nám mohol pomôcť. Snažíme sa z neho urobiť hráča, ktorý bude dôležitá súčasť klubu niekoľko rokov. V niektorých veciach musí byť dobrý do dvoch rokov. Nemôžete sa báť zraniť jeho city. Treba urobiť to, čo je pre neho najlepšie,“ myslí si St. Louis.

Začínajú duelom s Torontom

Canadiens odštartujú základnú časť ročníka 2022/2023 stredajším domácim duelom proti Torontu Maple Leafs.

Zatiaľ nie je známe, či v ňom Slafkovský nastúpi, no na tréningu hrával v jednej formácii so skúsenými útočníkmi Brendanom Gallagherom a Christianom Dvorakom. Podľa St. Louisa mu to len pomôže.

„Je nesmierne dôležité, aby hral s takými skúsenými hráčmi, ktorí vedia, čo treba robiť a môžu byť pre neho príkladom. Myslím si, že to Slafkovskému pomôže lepšie zapadnúť do tímu,“ dodal kouč Montrealu.