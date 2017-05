Slavia je po 8 rokoch českým majstrom, v poslednom kole zvíťazila 4:0

PRAHA 27. mája (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slavie Praha zvíťazili nad hráčmi Brna 4:0 v sobotňajšom stretnutí záverečného 30. kola a získali titul majstra najvyššej českej súťaže. “Zošívaní” sa tešia z ligového primátu prvýkrát od roku 2009.

O triumfe rozhodli v prvom polčase v rozmedzí troch minút keď sa presadili Michal Frydrych a Stanislav Tecl. Po zmene strán pridal druhý zásah v zápase Tecl a definitívu výsledku dal Michael Ngadeu-Ngadjui. V Slavii pôsobí aj slovenský obranca Dušan Švento, ktorý však dlhodobo chýba pre zranenie.

Druhý tím v tabuľke Viktoria Plzeň tiež nezaváhal, keď zdolal Jihlavu 2:0. Víťazný gól strelil v úvode súboja slovenský útočník Marek Bakoš, jeho krajan Patrik Hrošovský prihral na zásah Tomáša Poznara.

EPOJISTENI.CZ 1. LIGA – 30. kolo

Hradec Králové – Bohemians 1905 Praha 1:0 (0:0)

Gól: 84. F. Čech

Igor Súkenník hral od 72. min, Martin Nosek (obaja Hradec Králové) nefiguruje v zápise o stretnutí.

Karvíná – Jablonec 0:2 (0:1)

Góly: 6. a 55. Doležal

Branislav Pindroch sedel na lavičke náhradníkov, Pavol Jurčo ani Marek Janečka (všetci Karviná) nefigurjú v zápise o strentutí, Jakub Považanec odohral celý zápas, Adam Zreľák (obaja Jablonec) nefiguruje v zápise o stretnutí.

Liberec – Mladá Boleslav 4:0 (2:0)

Góly: 26. a 60. Baroš, 32. Kerbr (z pok. kopu), 56. Potočný

Martin Dúbravka odchytal celý duel, Michal Obročník (obaja Liberec) nefiguruje v zápise o stretnutí, Lukáš Pauschek odohral celý duel, Miroslav Keresteš (obaja Mladá Boleslav) nefiguruje v zápise o stretnutí.

Plzeň – Jihlava 2:0 (1:0)

Góly: 14. M. BAKOŠ, 88. Poznar

Marek Bakoš odohral celý duel a v 14. min dal gól, Patrik Hrošovský absolvoval celý zápas, Matúš Kozáčik, Jakub Hromada ani Martin Chrien (všetci Plzeň) nefigurujú v zápise o stretnutí, Matej Rakovan sedel na lavičke náhradníkov, Jozef Urblík (obaja Jihlava) nefiguruje v zápise o stretnutí.

Příbram – Zlín 0:2 (0:1)

Góly: 14. Bartolomeu, 52. Vukadinovič

Lukáš Lupták (Příbram) nefiguruje v zápise o stretnutí, Róbert Matejov (Zlín) sedel na lavičke náhradníkov.

Slavia Praha – Brno 4:0 (2:0)

Góly: 29. a 57. Tecl, 26. Frydrych, 67. Ngadeu-Ngadjui

Dušan Švento (Slavia) nefiguruje v zápise o stretnutí.

Slovácko – Sparta Praha 1:1 (0:0)

Góly: 72. Šumulikoski – 68. Juliš

Patrik Šimko odohral celý zápas, Juraj Chvátal, Juraj Semanko ani Tomáš Košút (všetci Slovácko) nefigurujú v zápise o stretnutí, Viktor Budinský (Sparta Praha) sedel na lavičke náhradníkov.

Teplice – Dukla Praha 0:1 (0:0)

Gól: 90.+ Preisler

Martin Chudý (Teplice) sedel na lavičke náhradníkov, Matúš Hruška odchytal celý duel, Frederik Bílovský odohral celý zápas, Lukáš Štetina ani Róbert Kovaľ (všetci Dukla) nefigurujú v zápise o stretnutí.

Konečná tabuľka:

1. Slavia Praha 30 20 9 1 65:22 69 – titul, postup do LM

2. Plzeň 30 20 7 3 47:21 67 – postup do LM

3. Sparta Praha 30 16 9 5 47:26 57 – postup do EL

4. Mladá Boleslav 30 13 10 7 47:37 49 – postup do EL

5. Teplice 30 13 9 8 38:25 48

6. Zlín 30 11 8 11 34:35 41 – postup do EL

7. Dukla Praha 30 11 7 12 39:35 40

8. Jablonec 30 9 12 9 43:38 39

9. Liberec 30 10 9 11 31:28 39

10. Karviná 30 9 7 14 39:49 34

11. Slovácko 30 6 14 10 29:38 32

12. Brno 30 6 14 10 32:45 32

13. Bohemians 1905 30 7 7 16 22:39 28

14. Jihlava 30 6 9 15 26:47 27

15. Hradec Králové 30 8 3 19 29:51 27 – zostup

16. Příbram 30 6 4 20 29:61 22 – zostup