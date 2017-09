Sloboda a Solidarita navrhuje zvýšiť výšku materského policajtov aj vojakov

BRATISLAVA 2. septembra (WebNoviny.sk) – Zavedenie podobnej úpravy poskytovania materského v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, aká dnes funguje v systéme sociálneho poistenia civilov, je cieľom návrhu novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Návrh na septembrovú schôdzu parlamentu predkladajú opoziční poslanci NR SR za SaS Ľubomír Galko, Natália Blahová a Juraj Droba.

Inšpirované zákonom o sociálnom poistení

Navrhnutá úprava podľa nich predovšetkým zvyšuje výšku materského podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov obdobne ako je to v zákone o sociálnom poistení, na úroveň 75 percent čistého denného služobného platu (z pôvodnej sadzby 70 percent).

„Navrhované zvýšenie bolo inšpirované zákonom o sociálnom poistení, v ktorom bolo materské v nadväznosti na dobré hospodárske výsledky Slovenskej ekonomiky zvýšené na 75 percent denného vymeriavacieho základu (takisto z pôvodnej sadzby 70 percent),“ uvádzajú predkladatelia v dôvodovej správe.

Predložený návrh tiež zakotvuje možnosť prevzatia dieťaťa otcom policajtom alebo profesionálnym vojakom, do osobnej starostlivosti po dohode s matkou pri vylúčení možnosti zneužívania tejto možnosti cez duplicitné poskytovanie tejto dávky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov obom rodičom.

„Navrhnutá úprava nie je úplne identická so systémom sociálneho poistenia práve z dôvodu, aby sa zamedzilo spomenutému možnému zneužívaniu. V praxi nepôjde len o policajtov a profesionálnych vojakov, ale aj o ďalšie, menej početné profesné skupiny, teda príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colníkov,“ dopĺňajú.

Dvojako nastavená dĺžka poberania

Navrhnutý model prevzatia dieťaťa do osobnej starostlivosti na základe dohody je založený na tom, že poskytovanie materského je podmienené uzatvorením dohody o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti medzi profesionálnym vojakom alebo policajtom s matkou dieťaťa.

„Matka dieťaťa nemusí byť vojačka, resp. policajtka. Profesionálny vojak, resp. policajt, ktorý uzatvorí s matkou dieťaťa dohodu o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti, musí spĺňať štandardné podmienky pre získanie materského,“ uvádzajú.

Dĺžka poberania materského otca je nastavená dvojako, a to, ak matka dieťaťa bola poberateľom materského počas uzatvorenia dohody s otcom, otec bude materské poberať len vo výške zostatku materskej, na ktorú by inak mala nárok matka, ak by uvedenú dohodu nezatvorila. V druhom prípade, ak matka dieťaťa nebola poberateľom materského, otec má nárok na poberanie materského v trvaní 28 týždňov.

„Matka dieťaťa počas trvania dohody o prevzatí dieťaťa do osobnej starostlivosti nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok. Materské poskytované na základe dohody sa poskytuje na jedno a to isté dieťa len raz. Ak matka už vyčerpala časť materského, či už zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov alebo zo Sociálnej poisťovne, dĺžka materskej poberanej otcom sa alikvotne kráti,“ približujú poslanci z SaS.

Ak by poslanci návrh schválili, účinnosť by nadobudol 1. januára 2018.