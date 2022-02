Slobodné Slovensko v parlamente „udierali“ extrémisti, Heger k nim zaradil aj Fica s Pellegrinim

Slobodné a demokratické Slovensko dnes v parlamente „udierali“ extrémisti, od Roberta Fica (Smer-SD) cez Petra Pellegriniho (Hlas-SD) až po fašistov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Demokratické sily na Slovenska musia podľa jeho slov znovu ukázať súdržnosť na základných ústavných hodnotách tohto štátu. „Vtedy sú vždy vo väčšine,“ dodal.

„Extrémisti, medzi ktorých sa už zaradili Fico a Pellegrini, tým, že sa nedokázali voči nim vymedziť, sa snažia urobiť z politiky bojovú arénu. Podarí sa im to len vtedy, ak im to dovolí demokratická väčšina. Odkazujem im, že neuhneme, nebojíme sa a nevystrašia nás. Práve naopak, stojíme im čelom. Sú hluční, majú zdroje a ide im o všetko, ale to je málo,“ reagoval premiér. Koaličné strany už podľa neho ukázali, že majú odvahu postaviť sa mafii a extrémizmu. „Máme to totiž v našej DNA, že zlo sa netoleruje, ale sa s ním bojuje,“ doplnil Heger.