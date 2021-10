Remišová obvinila opozičných starostov z klamstiev. Súčasný stav je vizitkou bačovania Smeru a Hlasu, reaguje

Obec Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), v ktorej je starostom podpredseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Branislav Becík, patrí k úspešným prijímateľom prostriedkov z eurofondov.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Andrej Ďuríček.

Zbytočné napätie v regiónoch

Remišová tak reagovala na piatkovú tlačovú besedu primátorov a starostov nominantov opozičných strán Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas-SD.

Opoziční nominanti na tlačovej besede uviedli, že MIRRI SR nedostatočne podporuje regionálny rozvoj a nevyhlasuje dostatok výziev na projekty, ktoré je možné podporiť z eurofondov.

„Pán Becík nás pozýva za rokovací stôl, za ktorým už spolu so starostami a primátormi dávno sedíme. Naposledy som sa stretla s apolitickými stavovskými organizáciami samospráv – ZMOS, ÚMS, SK8 – tento týždeň a viedli sme veľmi náročné, ale konštruktívne rokovania o nových eurofondoch,“ ozrejmila v reakcii Remišová.

Nedostatkov si je vedomá

Na tlačovej besede zástupcov samospráv podľa nej odzneli účelové klamstvá, ktoré iba zbytočne zvyšujú napätie v regiónoch. Podpredsedníčka vlády priblížila, že od nástupu súčasnej vládnej garnitúry sa čerpanie eurofondov zrýchlilo a v minulom roku smerovalo iba do regiónov 2,7 miliardy eur.

„Áno, je to tak, že dodnes asi 450 obciam chýba prístup k pitnej vode, v mnohých obciach nemajú kanalizáciu, cesty sú v dezolátnom stave. Sú to všetko veci, ktoré na Slovensku mali byť dávno spravené a opravené. Že to tak stále nie je, je vizitka politikov Smeru a Hlasu, ktorí tu bačovali tri volebné obdobia. Kde bol pán Becík vtedy?,“ pýta sa Remišová.

Ministerka podotkla, že MIRRI SR od januára vyhlásilo celkovo deväť výziev, na ktoré bolo vyčlenených spolu 217,5 milióna eur. Zároveň dodala, že piatková tlačová beseda opozičných nominantov v samosprávach sa konala bez podpory Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska či Združenia samosprávnych krajov SK8.