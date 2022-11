Slováci na Nemeckom pohári hrali opäť predĺženie, Dánom napokon podľahli

Slovenskí hokejoví reprezentanti hrali aj vo svojom druhom zápase Nemeckého pohára 2022 v Krefelde predĺženie a opäť v ňom neuspeli. Zverenci trénera Craiga Ramsaya napriek veľkej streleckej prevahe prehrávali v 24. min už 0:3, no vďaka dvom gólom Viliama Čacha a jednému z hokejky Daniila Fominycha vyrovnali stav a získali druhý bod na turnaji. Slováci prišli o trojzápasovú víťaznú sériu proti Dánom od majstrovstiev sveta v roku 2019, na tohtoročných MS Fínsku ich zdolali 7:1.

V úvode dominovali

Slováci v prvej polovici úvodnej tretiny herne dominovali, ale dánskeho brankára Dichowa neprekonali ani v početnej výhode. Dáni udreli v 12. min z prvej šance, prečíslenie dvoch proti jednému úspešne zakončil Mathias From a poslal Dánsko do vedenia 1:0.

V 16. min Slováci neupratali puk pred brankárom Riečickým a dánsky kapitán Morten Poulsen zblízka zvýšil náskok svojho tímu na 2:0. V 24. min Dáni dobre zakombinovali, Kristian Jensen aj so šťastím trafil puk vo vzduchu a upravil skóre duelu na 3:0.

Zaznamenal svoj prvý gól

Slováci sa dočkali v 30. min, Viliam Čacho usmernil za Dichowa strelu Kocha a zaznamenal svoj prvý reprezentačný gól. V 38. min znížil stav na 2:3 presnou strelou zápästím spoza pravého kruhu Daniil Fominych. Slováci mali veľkú prevahu aj v tretej tretine a v 56. min Čacho svojím druhý gólom poslal duel do predĺženia.

Trvalo len 71 sekúnd, kým skóroval druhýkrát v zápase From, ktorý po samostatnom úniku rozhodol o triumfe Dánska 4:3. Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili Čacha a Poulsena.

Neboli sme agresívni

„Hokej sa hrá na góly. My sme boli v celom zápase lepší, hneď v prvej tretine sme si vytvorili tlak, ale prehrávali sme 0:2 po dvoch chybách. Neboli sme agresívni pred bránkou. Hráčom sme hovorili, aby boli stále aktívni a gól príde. Dostali sme gól na 0:3, ale sme radi, že chalani tomu verili, pokračovali v tlaku a v druhej tretine dvakrát skórovali. Podarilo sa nám aj vyrovnať, ale v predĺžení sme rýchlo opäť inkasovali. Mali sme veľa striel a šancí, no nepodarilo sa nám ich premeniť. Zápas to bol dobrý, ale hrá sa na víťazstvá a my sme prehrali,“ povedal asistent trénera Andrej Podkonický v priamom prenose RTVS Šport.

Stále máme šancu

„Myslím si, že sme boli lepší, škoda prvej tretiny a zbytočných faulov. Mali sme dobrý pohyb a vyhrávali sme súboje. Mali sme kopec šancí a mrzí nás, že sme nedali viac gólov. Oproti zápasu proti Rakúsku sme zlepšili pohyb, hokej na tejto úrovni aj celkovo je o korčuľovaní. Musíme byť chladnokrvnejší a tvrdší pred bránkou súpera,“ zhodnotil stretnutie proti Dánom útočník Mário Lunter, ktorý zaznamenal dve asistencie.

Slováci v prvom dueli podľahli Rakúšanom 2:3 po predĺžení, Dáni vo štvrtok utrpeli rovnakú prehru s Nemcami. Domáci výber v sobotu nastúpi proti Rakúsku (17.30 h) a v nedeľu proti Slovensku (14.30 h), ktoré má stále šancu stať sa celkovým víťazom turnaja.