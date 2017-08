Slováci na úvod majstrovstiev Európy volejbalistov podľahli Čechom, play-off sa vzdialila

ŠTETÍN 25. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenskí volejbaloví reprezentanti v piatok v Štetíne vstúpili do turnaja majstrovstiev Európy v Poľsku prehrou 1:3 s Čechmi a vzdialili sa od svojho základného cieľa – postupu zo základnej B-skupiny.

Slováci, ktorí nastúpili bez chorého smečiara Mateja Patáka, v prvom sete ťahali za kratší koniec (19:25), v dramatickom závere druhého dejstva uspeli (30:28) a vyrovnali na 1:1 na sety. Obrat sa však nekonal, v treťom a aj štvrtom sete zvíťazili Česi (25:16, resp. 25:17).

V nedeľu si zverenci Andreja Kravárika v štetínskej Azoty Arene zmerajú sily s Talianmi a v pondelok s Nemcami, zhodne od 17.30 h. Z každej zo štyroch základných skupín postúpi víťaz priamo do štvrťfinále, mužstvá na druhej a tretej priečke do play-off o štvrťfinále a najhoršie umiestnený sa s podujatím rozlúči.

ME 2017 volejbalistov v Poľsku

piatok, B-skupina (Štetín):

Česko – Slovensko 3:1 (19, -28, 16, 17)

113 minút, rozhodovali: Murulo (Est.) a Partiainen (Fín.)

Zostavy:

Česko: Janouch, Džavoronok, Beer, Finger, P. Michálek, Holubec, libero M. Kryštof (Hadrava, Galabov)

Slovensko: Zaťko, Lux, Kohút, Mlynarčík, Chrtiansky, Ondrovič, libero Kubš (M. Petráš, Končal, Ludha, Bencz)

I. set

Slováci nastúpili bez chorého smečiara Patáka, s ktorým sa rátalo do základnej zostavy. Jeho absencia bola v úvodnom sete viackrát citeľná, Slováci sa na palubovke hľadali a vyrovnávali so stratou jednej z opôr. Česi sa ujali vedenia 5:2, Mlynarčík útokom skorigoval na 5:7. Po dvoch úspešných blokoch Česi vyhrávali 10:5, slovenskú zástavu zodvihol kapitán Kohút a znížil na 8:11. Českí volejbalisti odskočili na 14:9 a neskôr na 19:13. V závere viedli 22:18 a za stavu 24:19 premenili prvý z piatich setbalov, keď Petráš neumiestnil loptu do ihriska.

II. set

V úvode druhej časti Česi viedli 3:1, Slováci však pridali a otočili na 9:5 vo svoj prospech. Po útokoch Luxa a Mlynarčíka viedli 12:6 a neskôr aj 15:10, Česi však zmazali manko (16:16) a skóre bolo nerozhodné aj pred finišom (23:23); ten bol napokon vcelku dlhý. Najskôr Slováci nezužitkovali dva setbaly a bolo 25:25, následne Česi pohrdli tromi takýmito príležitosťami. Za stavu 28:28 sa v útoku presadil Chrtiansky a Slováci premenili tretí mečbal úspešným blokom – 30:28.

III. set

Desaťminútová prestávka viac prospela Čechom – v úvode tretieho setu odskočili na 9:4. Neskôr viedli 13:6 a na ihrisko prišiel univerzál Bencz, ktorý ihneď zabodoval. Útokmi Chrtianskeho a Bencza Slováci získali tri body v sérii a znížili na 10:14. Česi však obrat nepripustili. Zveľadili svoj náskok (18:12, 21:15) a v závere sa tromi bodmi z podania prezentoval Džavoronok – 25:16.

IV. set

Do štvrtého setu vstúpili lepšie Slováci (5:3), v jeho polovici však už viedli Česi (11:10) a keď pridali ďalšie tri body v sérii (14:10), s nádejou Slovákov na úspech to nevyzeralo dobre. Ešte nepríjemnejšie to pre Kravárikových zverencov bolo o pár minút neskôr, prehrávali 11:18. Česi si už víťazstvo nenechali vziať, v štvrtom sete napokon uspeli 25:17.