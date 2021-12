Slováci nájdu v obchodoch prázdnejšie regály, dôvodom je COVID-19 a vládne stimuly spustili domino efekt

Regály v obchodoch už nie sú také plné, ako bývali. Jednou z hlavných príčin problémov ponuky je podľa analytikov Saxo Bank náhla zmena rovnováhy medzi ponukou a dopytom v dôsledku pandémie COVID-19.

Pre pandémiu sa na jednej strane očakával kolaps globálnej ekonomiky a na druhej strane vlády na celom svete začali podporovať firmy a ľudí rozdávaním peňazí.

Globálny ekonomický kolaps z veľkej časti nenastal. Svet sa dostal do lockdownu, zrazu mali ľudia v rukách peniaze, no nemohli cestovať ani chodiť do reštaurácií, tak namiesto toho začali nakupovať tovary a komodity.

Veľký skok na strane dopytu

Vo svete, v ktorom bola globálna aktivita už pred pandémiou v historických výškach, znamenal takýto nárast dopytu podľa analytikov Saxo Bank vážny problém.

Keď je taký veľký skok na strane dopytu, tak nevyhnutne príde problém na strane ponuky na limity fyzického sveta, keď je potrebné navýšiť kapacitu prístavov, kontajnerových lodí, dostupných kontajnerov, ďalších prvkov infraštruktúry. To si vyžaduje čas.

„Celý súčasný problém dodávateľského reťazca ukázal, že v podstate všetky obmedzenia sa týkajú fyzického sveta. Pandémia nám ukázala fenomenálny rast technologických akcií a spoločností, ktoré pôsobia v online svete. Príjmy a zisky technologických spoločností vystrelili od veľkej finančnej krízy ako raketa v porovnaní s fyzickým svetom. To potvrdzuje, že veľa investičných príležitostí bude práve v online svete,“ hovorí hlavný akciový stratég v skupine Saxo Bank Peter Garnry.

Paradoxne ľudia podľa neho prispeli k súčasným problémom fyzického sveta aj tým, že nakupovali technológie.

Domino efekt

Jedným z dôvodov problémov na strane dodávok je samotný vírus COVID-19. Jednou z reakcií na pandémiu boli vládne stimuly, ktoré spustili domino efekt. Konkrétnejšie, COVID-19 ovplyvnil situáciu v prístavoch po celom svete, najmä v Číne, jednom z kľúčových svetových produkčných centier.

„Čínska politika nulovej tolerancie COVID-u sťažuje udržanie efektívnosti dodávateľských reťazcov, pretože v momente, keď sa v Číne objaví nová séria prípadov, majú tendenciu uzavrieť veľkú časť konkrétneho regiónu, kde sa prípady vyskytujú,“ hovorí Garnry.

Pri pohľade na rôzne dôvody, prečo sa dodávateľské reťazce ocitli v zlej situácii, jeden z nich poukazuje aj na potenciálne riešenie. Tým by mohol byť masívny posun vo výrobnej stratégii, o ktorý sa spoločnosti usilovali už niekoľko rokov.

„Ak ste dnes veľká spoločnosť vyrábajúca spotrebný tovar a vaše hlavné trhy sú USA a Európa, mali by ste zvážiť presun výroby bližšie k vašim cieľovým trhom,“ hovorí Garnry. Dodáva, že zrejme už nebude stačiť vyrábať v Číne, ale bude potrebné diverzifikovať výrobu aj dodávateľské reťazce.