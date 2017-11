Aktualizované: Slováci neobhájili prvenstvo, víťazom Nemeckého pohára je Rusko

aktualizované: 12. novembra, 17:00

AUGSBURG 12. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia neobhájila minuloročné prvenstvo na Nemeckom pohári. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v Augsburgu bojovali o prvenstvo, ale nedeľňajšia prehra s olympijským tímom Ruska 2:4 ich odsunula na druhú pozíciu.

Nedeľňajší zápas začali lepšie Rusi a viedli gólom Alexeja Makejeva, no Marcel Haščák a Marek Ďaloga v presilovkách o dvoch korčuliarov otočili na 2:1. Misky váh na stranu Rusov potom naklonil opäť Makejev, ktorý skompletizoval hetrik. V závere spečatil triumf Rusov v presilovke Michail Naumenkov.

V 38. vzájomnom zápase oboch tímov sa zrodilo 22. víťazstvo Rusov, Slováci majú na svojom konte jedenásť úspechov a päť stretnutí sa skončili nerozhodne.

V nedeľu si 75. štart v národnom tíme SR pripísal Marcel Haščák, tridsiaty duel odohral Marek Hovorka. Haščák dosiahol deviaty presný zásah, Ďaloga štvrtý.

NEMECKÝ POHÁR 2017

nedeľa

Slovensko – Rusko olympionici 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Góly: 25. Marcel Haščák (Bakoš), 26. Marek Ďaloga (Paulovič, Krištof) – 4. Makejev (Naumenkov, Osnovin), 33. Makejev (Chochlačov, A. Fiodorov), 39. Makejev (A. Fiodorov, Osnovin), 58. Makejev (Naumenkov)

Vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kopitz, Schrader – Hinterdobler, Schwenk (všetci Nem.), 5190 divákov

Zostavy:

Slovensko: Čiliak – Čajkovský, Čerešňák, J. Mikuš, A. Jánošík, L. Romančík, Gernát, Valach, Marek Ďaloga – Marek Hovorka, Ölvecký, Marek Hecl – Marcel Haščák, Bubela, M. Bakoš – Cingeľ, T. Marcinko, Lamper – Paulovič, Krištof, Matúš Sukeľ

Rusko olympionici: Košečkin – Provolnev, Blažijevskij, Jarullin, Rafikov, Ožiganov, Naumenkov, Koledov – Okulov, Svetlakov, Kuzmenko – A. Fiodorov, Makejev, Chochlačov – Kagarlickij, Semionov, Michejev – Šumakov, Osnovin

I. TRETINA

Rýchlosť Rusov robila Slovákom problémy od úvodu duelu a „zborná“ to využila už v 4. min – krížnu prihrávku Naumenkova usmernil za Čiliakov chrbát Makejev, ktorého si nepokryl Čerešňák. O niekoľko sekúnd neskôr po strele Semionova zazvonila za slovenským brankárom žŕdka, čo potvrdil aj videorozhodca. V ďalšom priebehu úvodnej časti pokračovali Rusi v tlaku, ktorý ustal až v 15. min vylúčením Provolneva.

II. TRETINA

Chvíle slovenského tímu prišli v druhej tretine. Rusi v priebehu siedmich sekúnd inkasovali dvakrát trest na štyri minúty a Slováci to využili – na 1:1 vyrovnal Marcel Haščák a druhý gól pridal o minútu neskôr obranca Marek Ďaloga. Ruský tím sa potom postupne otriasol z dvoch inkasovaných gólov a prevzal iniciatívu. Gólmana Čiliaka ešte pred druhou sirénou prekonal dvakrát Makejev, ktorý skompletizoval hetrik.

III. TRETINA

Slováci sa v tretej tretine snažili o vyrovnanie, no dve vylúčenia ich v tom pribrzdili. Ruský výber si udržiaval najtesnejší náskok. V 58. min však v presilovke zvýšil Naumekov na 4:2 a v power-play Slovákov sa už stav nezmenil.

Hlas:

Craig Ramsay (tréner SR): „Máme za sebou ďalší dobrý zápas. Náš brankár bol dnes opäť skvelý, aj keď dostal pár gólov z dorážok. V prvej tretine sme hrali trochu nervózne, no potom sme to zlepšili. Dôležité bolo, že sme ustáli presilovky súpera. V Augsburgu sme síce skončili na druhom mieste, no cieľ sme splnili, keďže sme dali šancu ďalším hráčom a videli ich v akcii v novom systéme. Určite nás nesklamali.“

Marek Čiliak (brankár SR): „Pre brankára to bol náročný zápas. Rusi hrali dobre, majú veľmi silné družstvo. Ja som si dnešný zápas užíval, bavilo ma to. Asi každý brankár má radšej, keď je v tempe. Súper bol trochu lepší a zvíťazil.“

Peter Ölvecký (útočník a kapitán SR): „Bolo by lepšie, keby sme nad hlavu zdvihli pohár, ale chcem sa chalanom poďakovať za výborný turnaj. Rusi boli zdolateľní, viedli sme a mali ďalšie šance. Bola pre mňa veľká česť byť kapitán Slovenska. Som veľmi rád, že sa nám aj darilo a po dvoch víťazstvách sme v nedeľu bojovali o víťazstvo v turnaji.“

Michal Krištof (útočník SR): „Hrali sme veľmi dobre a využili presilovky, no Rusi sú Rusi. Dnes boli zdolateľní, ale odrazilo sa im tam niekoľko pukov. Je to škoda, ale na ľade sme nechali všetko. Súper mal dnes trochu viac šťastia a bol aj lepší.“

Matej Paulovič (útočník SR): „Škoda nedeľňajšej prehry. Máme však na čom stavať, pretože v Augsburgu sme hrali dobre a dokonca vyrovnanú partiu s Rusmi. Škoda, že sme stratili najtesnejší náskok.“

Miloš Bubela (útočník SR): „Dojmy z turnaja mám dobré, po dvoch víťazstvách sme v nedeľu mali šancu aj proti Rusom. Celkovo je spokojnosť, no stále máme na čom pracovať. Proti Rusom sme mali šance, ale nepremenili ich. Potom prišli situácie, ktoré rozhodli o našej prehre, šlo len o detaily.“

Peter Čerešňák (obranca SR): „Z celého turnaja mám veľmi dobrý dojem. Dosiahli sme dobré výsledky, aj keď to nebolo ešte ono. Blížime sa k tomu, čo by sme chceli hrať. Týka sa to najmä jednoduchosti. Rusi majú dobrý káder a využili šance. My sme ich zahodili viac a to rozhodlo.“

TABUĽKA:

1. Rusko olympionici 3 3 0 0 0 17:6 9

2. Slovensko 3 2 0 0 1 7:5 6

3. USA 2 0 0 0 2 3:7 0

4. Nemecko 2 0 0 0 2 2:11 0