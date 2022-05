Slováci odcestovali na MS v hokeji do Fínska s odhodlaním, môžu zdolať každého súpera

Slovenská hokejová reprezentácia v stredu popoludní odcestovala do Fínska, kde bude bojovať na majstrovstvách sveta o čo najlepší výsledok. Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa predstavia v Helsinkách v A-skupine a ich súpermi budú postupne výbery Francúzska, Nemecka, Kanady, Švajčiarska, Kazachstanu, Talianska a Dánska.

Prvý súboj na nich čaká už v piatok o 15.20 h SELČ. Na sever Európy cestujú slovenskí hokejisti v pozícii bronzového tímu z februárových ZOH v čínskom Pekingu a aj v súčasnom kádri je viacero hráčov s olympijskou medailou.

Musia drieť jeden za druhého

Jedným z nich je útočník Pavol Regenda, ktorý v aktuálnom ročníku absolvoval na klubovej aj reprezentačnej úrovni už takmer 70 duelov. A v Helsinkách na neho čakajú ďalšie.

„Sezóna bola dlhá, ale každý z nás sa na šampionát teší. Chceme si ešte zahrať hokej a zabaviť sa. Nemám zrátané, koľko zápasov som už v tejto sezóne odohral. Bolo ich však veľa a radšej na to nemyslím, aby ma to náhodou nedeprimovalo. Stále ma to baví, veľmi rád hrám hokej. Som vďačný, že som mohol byť na olympiáde a teraz idem na majstrovstvá sveta. A užívam si to,“ povedal 22-ročný michalovský rodák v rozhovore pre agentúru SITA. Mladý krídelník sa do fínskej metropoly vráti po dvoch rokoch, v sezóne 2019/2020 totiž pôsobil práve tam – v juniorke Jokeritu Helsinki.

Fínsko nie je neznámou ani pre Michal Krištofa, ďalšieho člena bronzového výberu z Pekingu. Dvadsaťosemročný rodák z Nitry v minulosti začína v seniorskom hokeji práve v „krajine tisícich jazier“ a neskôr tam strávil tri sezóny v Kärpäte Oulu. Krištof sa na piatkový začiatok MS teší. „Moja klubová sezóna sa skončila dosť skoro, viac ako dva týždne pred štartom našej prípravy. Energie mám teda dosť a bude to potrebné, lebo zápasy na šampionáte sú za sebou „nasekané“. Je potrebné dobre začať a držať sa na vlne. Musíme sa sústrediť vždy na najbližší duel, musíme zostať pri zemi. Musíme hrať jeden za druhého a drieť. Ak odovzdáme to, čo máme, tak môžeme zdolať každého súpera,“ poznamenal pred odletom.

Cieľom je postup do štvrťfinále

V kádri reprezentácie SR pre MS nechýba ani 18-ročný útočník Juraj Slafkovský, jedna z ofenzívnych hviezd ZOH 2022. Ani pre neho nie je Fínsko neznáme, strávil tam totiž ostatné tri sezóny v organizácii TPS Turku.

„Vo Fínsku sa mi páči, preto sa teším, že tam ideme. Tento tím má na to, aby predvádzal dobrý hokej a predčil svojich súperov tak, ako sa nám na olympiáde podarilo prestrieľať všetkých súperov. Musíme hrať aktívne, máme na to. Na šampionáte sa musíme vždy sústrediť na najbližšieho súpera,“ prezradil košický rodák pre SITA.

Pre odletom do Fínska generálny manažér výberu SR a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan prezentoval cieľ Slovákov na MS: „Tak ako každý rok, postúpiť do štvrťfinále.“