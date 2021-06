Slováci podporujú Fairtrade, príplatok za predaný tovar stúpol o viac ako polovicu

Aj vlani rástli na Slovensku predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade. Tá označuje produkty, za ktoré pestovatelia dostali zodpovedajúcu odmenu, a ktoré vznikli bez zapojenia detskej práce a ničenia životného prostredia.

Najviac sa u nás predalo fairtradového kakaa, a to o tretinu viac oproti predchádzajúcemu roku. Mierny nárast zaznamenal aj predaj fairtradovej kávy. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia využívajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, vzrástol vlani o viac než polovicu na 492 990 eur. „Rastúce predaje znamenajú väčšiu podporu pre pestovateľov týchto surovín v krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli zasiahnuté pandémiou aj súvisiacim narušením medzinárodného obchodu,” informovala o tom riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková.

V minulom roku sa na slovenskom trhu výraznejšie objavili dve celosvetovo významné fairtradové komodity, a to banány a kvetiny, ktoré sa v SR doteraz predávali iba sporadicky. Rezaných fairtradových kvetín sa predalo 81 000 kusov. „Pestovanie kvetín je pre krajiny globálneho juhu veľmi významné. Fairtrade sa usiluje o to, aby tieto prínosy neboli vyvažované ústupkami na strane etiky a ekológie. Preto je dôležité, že kvetiny označené známkou Fairtrade sú od roku 2020 dostupné už aj v kamenných obchodoch v SR. Navyše sa do obchodov dostali v čase, keď boli pestovatelia kvetín významne zasiahnutí pandémiou COVID-19. Počas marca a apríla 2020 zaznamenali pestovatelia z Kene a Etiópie zníženie predajov o 70 až 80 %,“ doplnila Malíková.