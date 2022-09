Slováci sa inflácie nezľakli a nové jesenné módne kúsky si doprajú aj tento rok. Viac o vplyve inflácie na naše nákupné správanie zistilo GLAMI vo svojom Fashion (Re)search

Inflácia a zdražovanie sú už niekoľko mesiacov aktuálnou top témou spravodajstva. Či chceme alebo nie, ovplyvňujú všeobecnú náladu a atmosféru v spoločnosti. Mnohí už pociťujú dôsledky tejto krízy. Aj preto GLAMI, popredná online platforma na objavovanie módy, zamerala svoj jesenný prieskum Fashion (Re)search na otázky súvisiace s plánovaním jesenných nákupov módy v kontexte aktuálnej situácie. Výsledky prieskumu potvrdili, že 71 % Slovákov vníma zdražovanie oblečenia a obuvi. Napriek tomu takmer štvrtina opýtaných Slovákov neplánuje svoje nákupné zvyky meniť.

Foto: GLAMI

Foto: GLAMI

Sezónne nákupy Slováci plánujú podľa aktuálnych potrieb

Len 16 % Slovákov nakupuje jesenné teplé outfity hneď začiatkom septembra, keď väčšina značiek predstaví novú kolekciu jeseň/zima. Príchodom prvých chladných dní sa k nákupom odhodlá rovnaké percento oslovených. Naopak, na novembrové výpredaje si radšej počká 26 % respondentov. Dovtedy vynosia staršie kúsky svojho šatníka. Najviac oslovených (41 %) sa za nákupmi vyberie podľa aktuálnych potrieb bez ohľadu na sezónu.

Slováci pociťujú zdražovanie a infláciu aj v segmente módy

Takmer polovica Slovákov pociťuje mierne zvýšenie maloobchodných cien oblečenia a obuvi, 29 % dokonca tvrdí, že zvýšenie cien je dosť výrazné. To je taktiež dôvod, pre ktorý plánujú šetriť. Potvrdilo to až 71 % Slovákov. Výrazne obmedziť výdavky na nákupy módy chce 21 % oslovených. Naopak, obmedzovať sa v nákupoch nebude, no ušetriť nákupmi v zľavách plánuje 51 % opýtaných. A to je pozitívna správa pre obchodníkov. Taktiež, že 24 % Slovákov neplánuje obmedziť svoje nákupné zvyklosti vôbec. Aj napriek vplyvom inflácie na rozpočet ostáva potreba obnoviť šatník sebe alebo deťom dôvodom nákupov 32 % Slovákov. Špeciálnou kategóriou sú vášniví fanúšikovia módy a trendov. Navzdory dopadom inflácie na ich rozpočet sa nákupov nevedia a nechcú vzdať (21 %). Z výsledkov prieskumu preto môžeme konštatovať, že Slováci sa inflácie nezľakli a jesenné nákupy módy si chcú užiť.

Teplé pyžamo či sveter bude „must have“ kúskom jesenného šatníka

Ušetriť energie znížením teploty a radšej si obliecť ďalšiu vrstvu oblečenia, plánuje 26 % Slovákov. Toto riešenie však nie je možné aplikovať tam, kde takto šetrili už predtým (21 %), prípadne chcú mať doma teplo bez kompromisov (17 %). Po teplom pyžame siahne viac ako tretina Slovákov (39 %), aby sa doma zahriali. Dá sa predpokladať, že teplé svetre a hrejivé pyžamá budú hitom tejto sezóny. Taktiež vrstvenie bude dominantným módnym trendom tohtoročnej jesene a zimy. Tentokrát však inšpirácia neprichádza zo strany módnych dizajnérov, ale z racionálneho dôvodu šetrenia energiami.

O reporte

Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt poprednej platformy na objavovanie módy GLAMI založený na kontinuálnom zbere dát. Hlavným cieľom je lepšie pochopenie dynamického trhu módnej e-commerce. V tomto výskume bolo použitých 2 649 odpovedí užívateľov (83 % žien, 15 % mužov, 1 % sa nevyjadrilo). Dáta od respondentov sa zhromaždili v septembri 2022.

