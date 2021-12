Slováci sú pri zmene práce opatrní. Z čoho majú najväčšie obavy?

Tento rok vytvoril na trhu práce nové rekordy v počte pracovných ponúk, Slováci sú napriek tomu opatrní. Zišla by sa im garancia, že im nezrušia nové miesto a boja sa finančnej krízy.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Profesia. Prieskum sa uskutočnil od 16. do 23. novembra tohto roka, zapojilo sa do neho 1 005 respondentov.

Menej hrozieb ako v minulosti

Ľudia na Slovensku majú pri pomyslení nad zmenou zamestnania najväčšie obavy z nestability pracovného miesta. Túto odpoveď označila až tretina respondentov.

Ľudia vnímajú všeobecne menej hrozieb ako v minulosti. Platí to nielen oproti roku 2020, ale dokonca aj obdobiu spred pandémie.

Jediná obava, ktorá je dnes výrazne vyššia, je strach z finančnej krízy. Ešte vlani sa jej obávalo 29 percent opýtaných. Aktuálne tento podiel klesol na 22 percent.

V predpandemickom období boli však tieto hrozby nižšie. V roku 2019 označilo túto odpoveď 14 percent a v roku 2018 desatina opýtaných.

Na zmenu nie je vhodná doba

Len 11 percent respondentov si myslí, že je priaznivý čas na zmenu svojho pracovného pôsobenia. Oproti nim je až 81 percent Slovákov, ktorí vidia situáciu presne naopak.

Aktuálne hodnotenie je pozitívnejšie ako vlani. Pohľad na výsledky z predpandemických rokov však ukazuje, že ľudia vtedy vnímali zmenu práce výrazne menej riskantne.

Spomedzi jednotlivých vekových skupín hodnotili aktuálnu situáciu najpozitívnejšie respondenti od 18 do 24 rokov. V tejto skupine bolo až 24 percent ľudí, ktorí vidia dnešnú dobu ako priaznivú na zmenu zamestnania.

Spomedzi regiónov zaznamenal prieskum najpozitívnejšie vnímanie trhu práce v Banskobystrickom a Trnavskom kraji.

Najčastejšou príčinou je plat

Najnepriaznivejšie vidia situáciu v žilinskom a košickom regióne. Tu vidí dobrý čas na zmenu práce iba päť, resp. šesť percent ľudí.

Keď už Slovák zmení prácu, najčastejšie je to pre nespokojnosť s platom. Takúto odpoveď uviedla vyše tretina respondentov. Tento dôvod uvádzali ľudia najčastejšie v každom jednom kraji na Slovensku.

Na druhom mieste skončili nevyhovujúce pracovné podmienky. Viac ako desatina oslovených tiež uviedla, že v predošlej práci sa nedokázali vysporiadať s príliš veľkým množstvom pracovných povinností a nadčasov, zlou dostupnosťou, nemožnosti kariérneho rastu či nevyhovujúcim nadriadeným.