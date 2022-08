Slováci ukončili kvalifikáciu o postup na ME 2023 triumfom, Slovenky ju rovnakým spôsobom začali

Obe slovenské volejbalové reprezentácie zaznamenali v sobotu víťazstvá. Muži ukončili kvalifikáciu o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy triumfom 3:0 nad Gruzíncami v Tbilisi a ich kolegyne otvorili svoju kvalifikáciu na ME 2023 domácim víťazstvom 3:0 nad Lotyškami v Poprade.

Slováci musia čakať na nedeľňajší výsledok Švajčiarov, ktorý rozhodne o ich prípadnom postupe na šampionát.

Ak švajčiarski volejbalisti prehrajú v nedeľu doma s výberom Bosny a Hercegoviny 0:3 alebo 1:3, budú mať horší podiel setov a Slováci postúpia na ME ako posledný piaty tím v tabuľke druhých mužstiev zo všetkých kvalifikačných skupín. V F-skupine obsadili slovenskí hráči druhé miesto s 12 bodmi a o dva body za Španielmi, ktorí postúpili na šampionát priamo.

Na čele E-skupiny

Slovenské volejbalistky dovolili Lotyškám uhrať iba desať bodov v prvom sete a dvanásť v druhom, tretí set už bol vyrovnanejší a skončil sa výsledkom 25:21. Po prvom zápase sú Slovenky na čele kvalifikačnej E-skupiny s tromi bodmi a s rovnakým skóre ako Španielky.

Práve s nimi sa stretnú v stredu v Gijóne (19.30 h). V kvalifikácii potom 27. augusta privítajú v Poprade Dánky (18.00 h) a 4. septembra sa s nimi opäť stretnú v meste Koge (17.00 h), 7. septembra absolvujú domáci zápas proti Španielkám v Poprade (18.00 h) a o štyri dni neskôr sa predstavia v lotyšskej metropole Riga (17.00 h).

Zvládnutie duelu

„Lotyšky odohrali taký zápas, aký sme očakávali. Ani neviem, kedy naposledy som zažil stretnutie, kde sa prvé dva sety skončili na desať, resp. dvanásť bodov. V treťom Lotyšky riskovali a my sme neriešili situácie tak ako by sme mali aj napriek tomu, že sme bodovali. Dôležité bolo zvládnuť tento duel a mysľou sme už pri zápase proti Španielsku, ktorý nás čaká v stredu,“ zhodnotil vstup do kvalifikácie tréner ženskej volejbalovej reprezentácie Michal Mašek na webe Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

„V prvých dvoch setoch sme boli dominantné, potom sme trošku povolili, ale nakoniec sme tretí set otočili a získali vo svoj prospech. Teraz sa už tešíme na ďalšie zápasy. Verím, že o týždeň príde do Popradu ešte viac divákov. Fanúšikovia boli fantastickí a dúfame, že ich o týždeň potešíme rovnako,“ uviedla pre SVF kapitánka Sloveniek Karin Palgutová.

Doplnila ju so 17 bodmi najproduktívnejšia hráčka duelu Karin Šunderlíková: „Sme rady, že máme tento zápas za sebou. Bolo dôležité vyhrať ho bez straty setu. Dva sety sa nám darilo hrať agresívne. Potom sme trošku zdramatizovali tretí set, ale nakoniec sme ho vyhrali.“