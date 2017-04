Slováci ukončili takmer dvesto minút gólového sucha, v príprave zdolali Fínov

BRATISLAVA 21. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila nad výberom Fínska 3:2 v piatkovom zápase seriálu Euro Hockey Challange v Bratislave.

Slováci otvorili skóre stretnutia v 16. min v početnej výhode, do listiny strelcov sa zapísal Libor Hudáček. Ukončil tak strelecké suchoty Slovákov, tím SR nedal gól 194:28 min. Druhý gól slovenského výberu pridal v 26. min Lukáš Cingeľ.

Za hostí skorigoval v 40. min v presilovke Olli Palola a v 45. min vyrovnal Joonas Kemppainen. Rozhodujúci tretí presný zásah slovenského mužstva pridal v 54. min Dávid Skokan, skóre sa už potom nezmenilo.

V 35. vzájomnom zápase si Slováci pripísali siedme víťazstvo, Fíni ich majú na svojom konte 25, tri súboje sa skončili nerozhodne. Tím SR zdolal fínsky výber prvýkrát od apríla 2014 (v Poprade 2:1) a len druhýkrát od MS 2004.

Euro Hockey Challenge

Bratislava – piatok:

Slovensko – Fínsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Góly: 16. L. Hudáček (J. Mikuš), 26. Cingeľ, 54. D. Skokan (Dravecký) – 40. Palola (Kemppainen, M. Aaltonen), 45. Kemppainen (Junttila, Jormakka)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, D. Konc – Šefčík, J. Tvrdoň (všetci SR), 5586 divákov

Zostavy:

Slovensko: J. Laco – Čajkovský, Graňák, J. Mikuš, Gernát, Čerešňák, Švarný, Šedivý, L. Kozák, J. Brejčák – Dravecký, Suja, D. Skokan – L. Hudáček, Cingeľ, Kudrna – Hovorka, Lušňák, M. Bakoš – Vandas, Preisinger, Hrnka

Fínsko: Ortio – Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen – Jormakka, Kemppainen, Junttila – Palola, M. Aaltonen, Erkinjuntti – Anttila, Pihlström, Manninen – Ojamäki, Sallinen, Huhtala

Čestné buly piatkového zápasu spolu s víťazkou fanúšikovskej súťaže hodil kapitán tímu SR “18” Martin Fehérváry, ktorý bol so spoluhráčmi na ľade počas hymien oboch krajín.

Už v prvej minúte musel J. Laco úspešne zasahovať pri úniku M. Aaltonena. Slováci potom nevyužili presilovku, utvorili si však tlak a pokračovali v ňom aj v rovnovážnom stave. V 11. min nepochodili Fíni v prečíslení, vzápätí pálil nepresne Vandas. Veľmi dlhé čakanie Slovákov na gól ukončil v 16. min L. Hudáček strelou švihom v početnej výhode.

V úvode druhej časti zneškodnil J. Laco brejk Pihlströma, no potom sa tešili opäť Slováci – Cingeľ potiahol puk po ľavej strane do útočného pásma a švihom nedal Ortiovi šancu – 2:0. V 32. min nebezpečne strieľal D. Skokan, mieril však len do lapačky Ortia. Pred druhou sirénou sa Fíni usadili v útočnom pásme na tri minúty, počas ktorých Slováci nemohli vystriedať a hostia na ľade “otočili” všetky štyri útoky. Dvadsaťtri sekúnd pred druhou sirénou sa dočkali aj Fíni, keď presilovku expresne využili Palola.

Hosťom sa podarilo vyrovnať v 45. min, keď Kemppainen tvrdou strelou spomedzi kruhov prekonal J. Laca. Snahu Slovákov v 54. min korunoval D. Skokan, ktorý využil peknú krížnu prihrávku kapitána Draveckého. Vzápätí nepochodil Kudrna, do konca zápasu sa už skóre nezmenilo. V závere duelu museli na nosidlách odniesť Libora Hudáčka po páde hlavou na mantinel.

Hlasy

Zdeno Cíger (tréner SR): „Silu fínskeho tímu bolo vidieť. Keď zapli, bol to rachot. Jedno striedanie roztočili kolotoč, to bolo neskutočné. Dôležité bolo, že už v Košiciach sme od druhej tretiny začali hrať to, čo chceme predvádzať. Nesmieme sa unáhliť a naučiť sa hrať trpezlivo, dnes to chalani ukázali. Som rád, že sme sa presadili strelecky po pekných kombinačných akciách.“

Lukáš Cingeľ (útočník SR): „Po zápase v Košiciach sme si pozreli video, čo sme robili zle. Trochu sme zmenili taktiku a dobre sa na Fínov pripravili. Nechceli sme hrať ‘hurá’ hokej a počkali si na svojej šance. To bola cesta.“

Dávid Skokan (útočník SR): „Nemáme v tíme žiadne hviezdy, musíme hrať so srdcom a bojovnosťou. Dnes sa nám to podarilo. Hokej je rýchly a tvrdý. Fíni majú všetko prepracované a víťazstvo je cenné najmä po psychickej stránke.“

Ján Laco (brankár SR): „Bol to dobrý a mne sa tiež chytalo dobre. Pauzu som nemal dlhú a som rád, že sme to dnes zvládli. V prvej minúte som zneškodnil nájazd súpera a také momenty sú dôležité pre brankára aj celý tím. Stále máme čo zlepšovať, ale dnes to bolo dobrá, prvá tretina fantastická.